Süper Lig'de cumartesi günü oynanacak maçların muhtemel 11'leri

AYTEMİZ ALANYASPOR
Haydar- Gassama, Welinton, Tzavellas, Nsakala, Sackey, Fofana, Maniatis, Efecan, Fernandes, Vagner
SAKAT: Mbilla
CEZALI: Emre Akbaba
BİLET FİYATLARI: VIP: 200 TL, Maraton-Kapalı: 30 TL, Kale Arkası: 15 TL, Misafir: 19,50 TL.
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TRABZONSPOR
Onur- Pereira, Uğur, Hubocan, Mas, Onazi, Okay, Olcay, Yusuf, N’Doye, Burak
SAKAT: Durica, Mustafa Akbaş
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: Kategori 6 (Kale Arkaları) 25 TL, Kategori 5 (Doğu 3) 40 TL, Kategori 4 (Doğu 2) 50 TL, Kategori 3 (Doğu 1) 60 TL, Kategori 2 (Batı 2 ) 70 TL, Kategori 1 (Batı 1) 90 TL, VIP Silver 250 TL, VIP Gold 300 TL, Platinum A-C Blok 400 TL, Platinum B Blok 425 TL, Misafir Tribünü: 30 TL.
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DEMİR GRUP SİVASSPOR
Tolgahan- Auremir, Bjarsmyrr, Medjani, Ziya,- N\'Dinga, Hakan, Bifouma, Mert Hakan, Emre Kılınç,- Arouna Kone
SAKAT: Yok
Cezalı: Yok
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GENÇLERBİRLİĞİ
Hopf- Ahmet Oğuz, N\'diaye, Palitsevich, Uğur, Diallo, Scekic, Khalili, Jailton, Manu, Skuletic
SAKAT: Luccas Claro, Halil İbrahim Pehlivan, Marko Milinkovic, Serdar Özkan
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI:
1. Kategori 22 TL
2. Kategori 16,50 TL
3. Kategori 16,50 TL
Misafir 16,50 TL
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BURSASPOR
Harun- Ertuğrul, Ekong, Titi, Barış, Faty, Jorquera, Batalla, John, Delarge, Stancu
SAKAT: Emmanuel Badu*, Mikel Agu, Kembo
CEZALI: Aziz Behich
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KASIMPAŞA
Ramazan- Popov, Youssef, Omeruo, Veigneau, Sadıku, Pavelka, Murillo, Mensah, Trezeguet, Eduok
SAKAT: Eray
CEZALI: Yok