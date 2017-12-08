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Spor

Süper Lig'de cumartesi günü oynanacak maçların muhtemel 11'leri

KASIMPAŞA Ramazan- Popov, Youssef, Omeruo, Veigneau, Sadiku, Pavelka, Neumayr, Murillo, Trezeguet, Eduok SAKAT: Yok CEZALI: Mensah BİLET FİYATLARI: Kapalı Tribün 80 TL, Kapalı Kale Arkası 40 TL, Maraton Tribünü 20 TL, Misafir 50 TL -----------------------

08 Aralık 2017 15:50

KASIMPAŞA
Ramazan- Popov, Youssef, Omeruo, Veigneau, Sadiku, Pavelka, Neumayr, Murillo, Trezeguet, Eduok
SAKAT: Yok
CEZALI: Mensah
BİLET FİYATLARI: Kapalı Tribün 80 TL, Kapalı Kale Arkası 40 TL, Maraton Tribünü 20 TL, Misafir 50 TL
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TRABZONSPOR  
Onur- Pereira, Hubocan, Mustafa, Mas, Onazi, Bero, Olcay, Yusuf, Burak, N’Doye
SAKAT: Uğur, Durica, Okay
CEZALI: Yok
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EVKUR YENİ MALATYASPOR
Ertaç - İssam, Mina, Cissokho, Sadık, Azubuike, Diallo, Rahman, Perreira, Adem, Khalid
SAKAT: Yok
CEZALI: Murat Yıldırım, Aytaç
BİLET FİYATLARI: 1. Kategori 50 TL, 2. Kategori 30 TL, 3. Kategori 15 TL, 4.Kategori 10 TL, 5.Kategori 7,50 TL, Misafir 7,50 TL
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GÖZTEPE  
Beto- Sabri, Kadu, Kosanovic, Tanju, Gouffran, Selçuk, Rotman, Castro, Halil, Jahovic
SAKAT: Hakan, Peybernes, Traore
CEZALI: Yok
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ANTALYASPOR
Ferhat- Celustka, Chico, Sakıb, Musa, Vainqueur, Charles, Yekta, Maicon, Deniz, Eto
SAKAT: Salih, Danilo, Djourou, Menez, Sandro
CEZALI: Diego
BİLET FİYATLARI: Vip: 100 TL, Batı Tribün: 40 TL, Doğu Tribün: 20 TL, Kale Arkası: 10 TL, Misafir: 13 TL
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GENÇLERBİRLİĞİ
Hopf - Ahmet- Oğuz, Palitsevich, Ndiaye, Mert, Alper, Diallo, Khalili,  Manu, Jailton, Skuletic
SAKAT: Nihat, Halil İbrahim, Milinkovic, Luccas
CEZALI: Uğur
----------------------------------------------
GALATASARAY
Muslera- Mariano, Maicon, Serdar, Linnes, Fernando, Feghouli, Ndiaye, Selçuk, Yasin, Gomis
SAKAT: Latovlevici, Tolga
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: 1. Kategori 400 TL, 2. Kategori 350 TL, 3. Kategori 300 TL, 4. Kategori    300 TL, 5. Kategori 250 TL, 6. Kategori 175 TL, 7. Kategori 130 TL, 8. Kategori 100 TL, 9. Kategori 80 TL, 10. Kategori 65 TL, 11. Kategori 55 TL, Misafir 55 TL
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TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR 
Lukac- Lopes, Caner, Mustafa Yumlu, Kadir, Sissoko, Soner, Olcan, Barbosa, Hora, Henrique
SAKAT: Serginho, Larsson
CEZALI : Yok

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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