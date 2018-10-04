Süper Lig'de 8'inci haftanın hakemleri açıklandı

İSTANBUL / DHA

Spor Toto Süper Lig\'in 8\'inci haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

7 Ekim Pazar günü saat 18:00\'de başlayacak Fenerbahçe - Medipol Başakşehir maçını Ali Palabıyık yönetecek.

Haftanın programı ve hakemler şöyle;

YARIN:

20.00 Kasımpaşa-Göztepe: HALİS ÖZKAHYA

6 EKİM CUMARTESİ:

13.30 Kayserispor-Çaykur Rizespor: FIRAT AYDINUS

16.00 Bursaspor-MKE Ankaragücü: ÖZGÜR YANKAYA

16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Aytemiz Alanyaspor: KORAY GENÇERLER

19.00 Antalyaspor-Galatasaray: CÜNEYT ÇAKIR

7 EKİM PAZAR:

13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor: BÜLENT YILDIRIM

18.00 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: ALİ PALABIYIK

19.00 Akhisarspor-Trabzonspor: HALİL UMUT MELER

20.30 Atiker Konyaspor-Beşiktaş: ÜMİT ÖZTÜRK