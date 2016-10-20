Süper Lig'de 8. haftanın hakemleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 8. hafta maçlarının hakemleri şunlar:
21 Ekim Cuma
19.00 Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği: Serkan Çınar
20.00 Gaziantepspor-Kayserispor: Arda Kardeşler
22 Ekim Cumartesi
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Bursaspor: Hüseyin Göçek
19.00 Akhisar Belediyespor-Adanaspor: Özgür Yankaya
19.00 Galatasaray-Trabzonspor: Fırat Aydınus
23 Ekim Pazar
13.30 Kardemir Karabükspor-Medipol Başakşehir: Cüneyt Çakır
16.00 Osmanlıspor-Kasımpaşa: Ümit Öztürk
19.00 Beşiktaş-Antalyaspor: Barış Şimşek
24 Ekim Pazartesi
20.00 Atiker Konyaspor-Fenerbahçe: Bülent Yıldırım