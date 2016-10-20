T24 LogoT24 Logo
Spor

Süper Lig'de 8. haftanın hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de 8. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

Galatasaray-Trabzonspor maçını, Fırat Aydınus yönetecek.

20 Ekim 2016 17:26

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 8. hafta maçlarının hakemleri şunlar:

21 Ekim Cuma

19.00 Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği: Serkan Çınar
20.00 Gaziantepspor-Kayserispor: Arda Kardeşler

22 Ekim Cumartesi

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Bursaspor: Hüseyin Göçek
19.00 Akhisar Belediyespor-Adanaspor: Özgür Yankaya
19.00 Galatasaray-Trabzonspor: Fırat Aydınus

23 Ekim Pazar

13.30 Kardemir Karabükspor-Medipol Başakşehir: Cüneyt Çakır
16.00 Osmanlıspor-Kasımpaşa: Ümit Öztürk
19.00 Beşiktaş-Antalyaspor: Barış Şimşek

24 Ekim Pazartesi

20.00 Atiker Konyaspor-Fenerbahçe: Bülent Yıldırım

ETİKETLER

haftanın hakemleriFırat AydınusCüneyt Çakır

İlgili Haberler

Süper Lig'de 8. haftanın programı

Haftanın en önemli maçında Galatasaray ve Trabzonspor 22 Ekim Cumartesi günü saat 19.00'da karşı karşıya gelecek

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24