-Süper Lig'de 5. hafta programı İSTANBUL (A.A) - 30.09.2011 - Spor Toto Süper Lig'e 5. hafta maçlarıyla devam edilecek. Süper Lig'de 5. haftanın maç programı şöyle: Bugün: 20.00 Bursaspor-Gençlerbirliği (Bursa Atatürk) Yarın: 15.00 Kardemir Karabükspor-Orduspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu) 19.00 Fenerbahçe-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu) 20.00 Medical Park Antalyaspor-Sivasspor (Mardan Antalyaspor) 2 Ekim Pazar: 15.00 Samsunspor-Manisaspor (Samsun 19 Mayıs) 19.00 Eskişehirspor-Trabzonspor (Eskişehir Atatürk) 19.00 MKE Ankaragücü-Galatasaray (Ankara 19 Mayıs) 19.00 Kayserispor-Mersin İdman Yurdu (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has) 3 Ekim Pazartesi: 20.00 Gaziantepspor-Beşiktaş (Kamil Ocak)