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Spor

Süper Lig'de 34'üncü haftanın hakemleri belli oldu

İSTANBUL,(DHA) -  Spor Toto Süper Lig'in 34'üncü haftasında görev alacak hakemler belli oldu

16 Mayıs 2018 18:23

İSTANBUL,(DHA) - 

Spor Toto Süper Lig\'in 34\'üncü haftasında görev alacak hakemler belli oldu. 
Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren Göztepe - Galatasaray karşılaşmasını Cüneyt Çakır yönetecek. Ayrıca Fenerbahçe - Atiker Konyaspor maçında Ali Palabıyık, Medipol Başakşehir - Kasımpaşa maçını Fırat Aydınus, Beşiktaş - Demir Grup Sivasspor maçında ise Bülent Yıldırım düdük çalacak.
34\'üncü hafta müsabakaları ve görev alacak hakemler şöyle: 
18 MAYIS CUMA 
18:00 Aytemiz Alanyaspor - Antalyaspor (Serkan Tokat)
18:00 Evkur Yeni Malatyaspor - Kayserispor (Volkan Bayarslan)
18:00 Trabzonspor - Kardemir Karabükspor (Zorbay Küçük)
18:00 Gençlerbirliği - Bursaspor (Ali Şansalan)
18:00 Teleset Mobilya Akhisaspor - Osmanlıspor (Bahattin Şimşek)
19 MAYIS CUMARTESİ 
19:00 Fenerbahçe - Atiker Konyaspor (Ali Palabıyık)
19: 00 Göztepe - Galatasaray (Cüneyt Çakır)
19:00 Medipol Başakşehir - Kasımpaşa (Fırat Aydınus)
19:00 Beşiktaş -  Demir Grup Sivasspor (Bülent Yıldırım)


 

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