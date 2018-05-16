Süper Lig'de 34'üncü haftanın hakemleri belli oldu

İSTANBUL,(DHA) -

Spor Toto Süper Lig\'in 34\'üncü haftasında görev alacak hakemler belli oldu.

Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren Göztepe - Galatasaray karşılaşmasını Cüneyt Çakır yönetecek. Ayrıca Fenerbahçe - Atiker Konyaspor maçında Ali Palabıyık, Medipol Başakşehir - Kasımpaşa maçını Fırat Aydınus, Beşiktaş - Demir Grup Sivasspor maçında ise Bülent Yıldırım düdük çalacak.

34\'üncü hafta müsabakaları ve görev alacak hakemler şöyle:

18 MAYIS CUMA

18:00 Aytemiz Alanyaspor - Antalyaspor (Serkan Tokat)

18:00 Evkur Yeni Malatyaspor - Kayserispor (Volkan Bayarslan)

18:00 Trabzonspor - Kardemir Karabükspor (Zorbay Küçük)

18:00 Gençlerbirliği - Bursaspor (Ali Şansalan)

18:00 Teleset Mobilya Akhisaspor - Osmanlıspor (Bahattin Şimşek)

19 MAYIS CUMARTESİ

19:00 Fenerbahçe - Atiker Konyaspor (Ali Palabıyık)

19: 00 Göztepe - Galatasaray (Cüneyt Çakır)

19:00 Medipol Başakşehir - Kasımpaşa (Fırat Aydınus)

19:00 Beşiktaş - Demir Grup Sivasspor (Bülent Yıldırım)



