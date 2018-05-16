Süper Lig'de 34'üncü haftanın hakemleri belli oldu

İSTANBUL,(DHA) -
Spor Toto Süper Lig\'in 34\'üncü haftasında görev alacak hakemler belli oldu.
Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren Göztepe - Galatasaray karşılaşmasını Cüneyt Çakır yönetecek. Ayrıca Fenerbahçe - Atiker Konyaspor maçında Ali Palabıyık, Medipol Başakşehir - Kasımpaşa maçını Fırat Aydınus, Beşiktaş - Demir Grup Sivasspor maçında ise Bülent Yıldırım düdük çalacak.
34\'üncü hafta müsabakaları ve görev alacak hakemler şöyle:
18 MAYIS CUMA
18:00 Aytemiz Alanyaspor - Antalyaspor (Serkan Tokat)
18:00 Evkur Yeni Malatyaspor - Kayserispor (Volkan Bayarslan)
18:00 Trabzonspor - Kardemir Karabükspor (Zorbay Küçük)
18:00 Gençlerbirliği - Bursaspor (Ali Şansalan)
18:00 Teleset Mobilya Akhisaspor - Osmanlıspor (Bahattin Şimşek)
19 MAYIS CUMARTESİ
19:00 Fenerbahçe - Atiker Konyaspor (Ali Palabıyık)
19: 00 Göztepe - Galatasaray (Cüneyt Çakır)
19:00 Medipol Başakşehir - Kasımpaşa (Fırat Aydınus)
19:00 Beşiktaş - Demir Grup Sivasspor (Bülent Yıldırım)