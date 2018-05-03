Süper Lig'de 32'nci haftanın hakemleri açıklandı

İSTANBUL / DHA

Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 32\'nci hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu\'ndan yapılan açıklamaya göre, maçlarının programı ve hakemler şöyle:

YARIN:

20.00 Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim) YAŞAR KEMAL UĞURLU

5 MAYIS CUMARTESİ:

16.00 Kardemir Karabükspor-Atiker Konyaspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu) ÖZGÜR YANKAYA

19.00 Trabzonspor-Kasımpaşa (Medical Park) ÜMİT ÖZTÜRK

19.00 Aytemiz Alanyaspor-Osmanlıspor (Bahçeşehir Okulları) CÜNEYT ÇAKIR

6 MAYIS PAZAR:

16.00 Fenerbahçe-Bursaspor (Ülker) FIRAT AYDINUS

16.00 Beşiktaş-Kayserispor (Vodafone Park) BARIŞ ŞİMŞEK

16.00 Gençlerbirliği-Antalyaspor (Ankara 19 Mayıs) HALİS ÖZKAHYA

19.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Galatasaray (Spor Toto Akhisar) ALİ PALABIYIK

7 MAYIS PAZARTESİ:

20.00 Göztepe-Evkur Yeni Malatyaspor (Bornova) HÜSEYİN GÖÇEK