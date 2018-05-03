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Spor

Süper Lig'de 32'nci haftanın hakemleri açıklandı

İSTANBUL / DHA Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 32'nci hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

03 Mayıs 2018 14:43

İSTANBUL / DHA

Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 32\'nci hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu\'ndan yapılan açıklamaya göre, maçlarının programı ve hakemler şöyle:
YARIN:
20.00 Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim) YAŞAR KEMAL UĞURLU
5 MAYIS CUMARTESİ:
16.00 Kardemir Karabükspor-Atiker Konyaspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu) ÖZGÜR YANKAYA 
19.00 Trabzonspor-Kasımpaşa (Medical Park) ÜMİT ÖZTÜRK 
19.00 Aytemiz Alanyaspor-Osmanlıspor (Bahçeşehir Okulları) CÜNEYT ÇAKIR 
6 MAYIS PAZAR:
16.00 Fenerbahçe-Bursaspor (Ülker) FIRAT AYDINUS 
16.00 Beşiktaş-Kayserispor (Vodafone Park) BARIŞ ŞİMŞEK 
16.00 Gençlerbirliği-Antalyaspor (Ankara 19 Mayıs) HALİS ÖZKAHYA 
19.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Galatasaray (Spor Toto Akhisar) ALİ PALABIYIK 
7 MAYIS PAZARTESİ:
20.00 Göztepe-Evkur Yeni Malatyaspor (Bornova) HÜSEYİN GÖÇEK

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