Süper Lig'de 31. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Galatasaray - Beşiktaş derbisini Fırat Aydınus yönetecek.

İSTANBUL / DHA

Spor Toto Süper Lig\'de 31. haftanın maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

29 Nisan Hazar günü saat 19.00\'da oynanacak Galatasaray - Beşiktaş derbisini Fırat Aydınus yönetecek.

31. haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle:

YARIN:

20.00 Göztepe-Kardemir Karabükspor (Bornova) VOLKAN BAYARSLAN

28 NİSAN CUMARTESİ:

13.30 Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has) HALİL UMUT MELER

13.30 Demir Grup Sivasspor-Gençlerbirliği (Yeni 4 Eylül) HÜSEYİN GÖÇEK

16.00 Antalyaspor-Trabzonspor (Antalya) BÜLENT YILDIRIM

19.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan) CÜNEYT ÇAKIR

29 NİSAN PAZAR:

13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Teleset Mobilya Akhisarspor (Yeni Malatya) ÖZGÜR YANKAYA

16.00 Osmanlıspor-Medipol Başakşehir (Osmanlı) ÜMİT ÖZTÜRK

19.00 Galatasaray-Beşiktaş (Türk Telekom) FIRAT AYDINUS

30 NİSAN PAZARTESİ:

20.00 Bursaspor-Atiker Konyaspor (Bursa Büyükşehir Belediye) ALİ PALABIYIK

