Süper Lig'de 31. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Galatasaray - Beşiktaş derbisini Fırat Aydınus yönetecek.
İSTANBUL / DHA
Spor Toto Süper Lig\'de 31. haftanın maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
29 Nisan Hazar günü saat 19.00\'da oynanacak Galatasaray - Beşiktaş derbisini Fırat Aydınus yönetecek.
31. haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle:
YARIN:
20.00 Göztepe-Kardemir Karabükspor (Bornova) VOLKAN BAYARSLAN
28 NİSAN CUMARTESİ:
13.30 Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has) HALİL UMUT MELER
13.30 Demir Grup Sivasspor-Gençlerbirliği (Yeni 4 Eylül) HÜSEYİN GÖÇEK
16.00 Antalyaspor-Trabzonspor (Antalya) BÜLENT YILDIRIM
19.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan) CÜNEYT ÇAKIR
29 NİSAN PAZAR:
13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Teleset Mobilya Akhisarspor (Yeni Malatya) ÖZGÜR YANKAYA
16.00 Osmanlıspor-Medipol Başakşehir (Osmanlı) ÜMİT ÖZTÜRK
19.00 Galatasaray-Beşiktaş (Türk Telekom) FIRAT AYDINUS
30 NİSAN PAZARTESİ:
20.00 Bursaspor-Atiker Konyaspor (Bursa Büyükşehir Belediye) ALİ PALABIYIK