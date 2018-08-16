Süper Lig'de 2'nci haftanın hakemleri açıklandı

İSTANBUL / DHA

Spor Toto Süper Lig\'de 2\'nci hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Futbol Federasyonu\'ndan yapılan açıklamaya göre Süper Lig\'de 2\'nci haftanın programı ve hakemler şöyle;

YARIN:

21.45 Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor (Medical Park) YAŞAR KEMAL UĞURLU

18 AĞUSTOS CUMARTESİ:

19.15 Bursaspor-Kayserispor (Bursa Büyükşehir Belediye) METE KALKAVAN

21.45 Antalyaspor-Atiker Konyaspor (Antalya) ALPER ULUSOY

21.45 Evkur Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe (Yeni Malatya) FIRAT AYDINUS

19 AĞUSTOS PAZAR:

19.15 Akhisarspor-Çaykur Rizespor (Spor Toto Akhisar) SERKAN ÇINAR

19.15 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Beşiktaş (Erzurum Kazım Karabekir) ÜMİT ÖZTÜRK

21.45 Aytemiz Alanyaspor-MKE Ankaragücü (Bahçeşehir Okulları) ALİ ŞANSALAN

21.45 Galatasaray-Göztepe (Türk Telekom) ALİ PALABIYIK

20 AĞUSTOS PAZARTESİ:

21.45 Kasımpaşa-Medipol Başakşehir (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan) HALİS ÖZKAHYA

