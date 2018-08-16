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Spor

Süper Lig'de 2'nci haftanın hakemleri açıklandı

İSTANBUL / DHA Spor Toto Süper Lig'de 2'nci hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

16 Ağustos 2018 13:19

İSTANBUL / DHA

Spor Toto Süper Lig\'de 2\'nci hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Futbol Federasyonu\'ndan yapılan açıklamaya göre Süper Lig\'de 2\'nci haftanın programı ve hakemler şöyle; 
YARIN:
21.45 Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor (Medical Park) YAŞAR KEMAL UĞURLU 
18 AĞUSTOS CUMARTESİ:
19.15 Bursaspor-Kayserispor (Bursa Büyükşehir Belediye) METE KALKAVAN 
21.45 Antalyaspor-Atiker Konyaspor (Antalya) ALPER ULUSOY 
21.45 Evkur Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe (Yeni Malatya) FIRAT AYDINUS 
19 AĞUSTOS PAZAR:
19.15 Akhisarspor-Çaykur Rizespor (Spor Toto Akhisar) SERKAN ÇINAR 
19.15 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Beşiktaş (Erzurum Kazım Karabekir) ÜMİT ÖZTÜRK 
21.45 Aytemiz Alanyaspor-MKE Ankaragücü (Bahçeşehir Okulları) ALİ ŞANSALAN 
21.45 Galatasaray-Göztepe (Türk Telekom) ALİ PALABIYIK 
20 AĞUSTOS PAZARTESİ:
21.45 Kasımpaşa-Medipol Başakşehir (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan) HALİS ÖZKAHYA
 

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