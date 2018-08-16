Süper Lig'de 2'nci haftanın hakemleri açıklandı

İSTANBUL / DHA
Spor Toto Süper Lig\'de 2\'nci hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Futbol Federasyonu\'ndan yapılan açıklamaya göre Süper Lig\'de 2\'nci haftanın programı ve hakemler şöyle;
YARIN:
21.45 Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor (Medical Park) YAŞAR KEMAL UĞURLU
18 AĞUSTOS CUMARTESİ:
19.15 Bursaspor-Kayserispor (Bursa Büyükşehir Belediye) METE KALKAVAN
21.45 Antalyaspor-Atiker Konyaspor (Antalya) ALPER ULUSOY
21.45 Evkur Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe (Yeni Malatya) FIRAT AYDINUS
19 AĞUSTOS PAZAR:
19.15 Akhisarspor-Çaykur Rizespor (Spor Toto Akhisar) SERKAN ÇINAR
19.15 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Beşiktaş (Erzurum Kazım Karabekir) ÜMİT ÖZTÜRK
21.45 Aytemiz Alanyaspor-MKE Ankaragücü (Bahçeşehir Okulları) ALİ ŞANSALAN
21.45 Galatasaray-Göztepe (Türk Telekom) ALİ PALABIYIK
20 AĞUSTOS PAZARTESİ:
21.45 Kasımpaşa-Medipol Başakşehir (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan) HALİS ÖZKAHYA