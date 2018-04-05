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Spor

Süper Lig'de 28'inci hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

İSTANBUL / DHA Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 28'inci hafta maçlarının yönetecek hakemler belli oldu

05 Nisan 2018 15:56

İSTANBUL / DHA

Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 28\'inci hafta maçlarının yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu\'dan (TFF) yapılan açıklamaya göre haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle;
YARIN:
20.00 Medipol Başakşehir-Evkur Yeni Malatyaspor: Barış Şimşek
7 NİSAN CUMARTESİ:
13.30 Kardemir Karabükspor-Antalyaspor: Koray Gençerler
16.00 Trabzonspor-Kayserispor: Ali Palabıyık
19.00 Beşiktaş-Göztepe: Ümit Öztürk
8 NİSAN PAZAR:
13.30 Atiker Konyaspor-Demir Grup Sivasspor: Fırat Aydınus
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Teleset Mobilya Akhisarspor: Halis Özkahya
16.00 Bursaspor-Kasımaşa: Mete Kalkavan
19.00 Fenerbahçe-Osmanlıspor: Halil Umut Meler
9 NİSAN PAZARTESİ:
20.00 Gençlerbirliği-Galatasaray: Cüneyt Çakır

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