-SÜPER LİG'DE 23 VE 24. HAFTANIN PROGRAMI İSTANBUL (A.A) - 11.02.2011 - Spor Toto Süper Lig'de 23 ve 24. haftada yapılacak maçların programı açıklandı. Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, 23 ve 24. haftalarda oynanacak karşılaşmaların programı şöyle: -23. HAFTA- 25 Şubat Cuma: 20.00 Bucaspor-Bursaspor (Buca Arena) 26 Şubat Cumartesi: 14.00 Ankaragücü-Gençlerbirliği (Ankara 19 Mayıs) 16.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray (Atatürk Olimpiyat) 17.00 Gaziantepspor-Eskişehirspor (Kamil Ocak) 19.00 Fenerbahçe-Kasımpaşa (Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu) 27 Şubat Pazar: 14.00 Kardemir Karabükspor-Konyaspor (Necmettin Şeyhoğlu) 17.00 Sivasspor-Manisaspor (Sivas 4 Eylül) 19.00 Trabzonspor-Kayserispor (Hüseyin Avni Aker) 28 Şubat Pazartesi: 20.00 Medical Park Antalyaspor-Beşiktaş (Mardan Antalyaspor) -24. HAFTA- 4 Mart Cuma: 20.00 Kayserispor-Manisaspor (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has) 5 Mart Cumartesi: 14.00 Konyaspor-Ankaragücü (Konya Büyükşehir Belediyesi Atatürk) 16.00 Gaziantepspor-Sivasspor (Kamil Ocak) 19.00 Galatasaray-Kardemir Karabükspor (Türk Telekom Arena) 6 Mart Pazar: 14.00 Kasımpaşa-Medical Park Antalyaspor (Recep Tayyip Erdoğan) 16.00 Bursaspor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Bursa Atatürk) 17.00 Eskişehirspor-Bucaspor (Eskişehir Atatürk) 19.00 Beşiktaş-Trabzonspor (Fiyapı İnönü) 7 Mart Pazartesi: 20.00 Gençlerbirliği-Fenerbahçe (Ankara 19 Mayıs)