Süper Lig'de 18'inci haftanın hakemleri açıklandı

İSTANBUL,(DHA)
Süper Lig\'in 18\'inci haftasında oynanacak karşılaşmaların hakemleri açıklandı.
Haftanın programı ve hakemleri şöyle:
Yarın
20:00 Kasımpaşa - Aytemiz Alanyaspor (Yaşar Kemal Uğurlu)
20 Ocak Cumartesi
13:30 Kardemir Karabükspor - Gençlerbirliği (Ali Palabıyık)
16:00 Osmanlıspor - Evkur Yeni Malatyaspor (Fırat Aydınus)
19:00 Fenerbahçe - Göztepe (Umut Öztürk)
21 Ocak Pazar
13:30 Demir Grup Sivasspor - Teleset Mobilya Akhisarspor (Hüseyin Göçek)
13:30 Atiker Konyaspor - Trabzonspor (Mete Kalkavan)
16:00 Bursaspor - Medipol Başakşehir (Bülent Yıldırım)
19:00 Antalyaspor - Beşiktaş (Halis Özkahya)
22 Ocak Pazartesi
20:00 Kayserispor - Galatasaray (Cüneyt Çakır)