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Spor

Süper Lig'de 18'inci haftanın hakemleri açıklandı

İSTANBUL,(DHA)  Süper Lig'in 18'inci haftasında oynanacak karşılaşmaların hakemleri açıklandı

18 Ocak 2018 15:35

İSTANBUL,(DHA) 
Süper Lig\'in 18\'inci haftasında oynanacak karşılaşmaların hakemleri açıklandı. 
Haftanın programı ve hakemleri şöyle:

Yarın 
20:00 Kasımpaşa - Aytemiz Alanyaspor (Yaşar Kemal Uğurlu)     

20 Ocak Cumartesi
13:30 Kardemir Karabükspor - Gençlerbirliği (Ali Palabıyık)
16:00 Osmanlıspor - Evkur Yeni Malatyaspor (Fırat Aydınus)
19:00 Fenerbahçe - Göztepe (Umut Öztürk)

21 Ocak Pazar
13:30    Demir Grup Sivasspor - Teleset Mobilya Akhisarspor (Hüseyin Göçek)
13:30 Atiker Konyaspor - Trabzonspor  (Mete Kalkavan)
16:00    Bursaspor - Medipol Başakşehir (Bülent Yıldırım)
19:00 Antalyaspor - Beşiktaş (Halis Özkahya)

22 Ocak Pazartesi
20:00 Kayserispor -  Galatasaray (Cüneyt Çakır)

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ETİKETLER

LigKasımpaşaAytemiz Alanyaspor Yaşar Kemal UğurluOcak Cumartesi 1330 Kardemir KarabüksporGençlerbirliği Ali Palabıyık 1600 OsmanlısporYeni Malatyaspor Fırat Aydınus 1900 FenerbahçeUmutOcak Pazar 1330Grup Sivasspor

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