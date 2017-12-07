Süper Lig'de 15'inci haftanın hakemleri açıklandı 

İSTANBUL,(DHA) - SÜPER Lig\'in 15\'inci haftasında oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu\'ndan yapılan açıklamaya göre ligin 15\'inci haftasında oynanacak maçlar ve düdük çalacak hakemler şu şekilde:

8 ARALIK CUMA

20:00 Bursaspor - Fenerbahçe (Ali Palabıyık)

9 ARALIK CUMARTESİ

14:00 Kasımpaşa - Trabzonspor (Hüseyin Göçek)

14:00 Evkur Yeni Malatyaspor - Göztepe (Ali Şansalan)

16:30 Antalyaspor - Gençlerbirliği (Alper Ulusoy)

19:30 Galatasaray - Teleset Mobilya Akhisarspor (Ümit Öztürk)



10 ARALIK PAZAR

14:00 Osmanlıspor - Aytemiz Alanyaspor (Mete Kalkavan)

16:30 Demir Grup Sivasspor - Medipol Başakşehir (Halil Umut Meler)

19:30 Kayserispor - Beşiktaş (Yaşar Kemal Uğurlu)

11 ARALIK PAZARTESİ

20:00 Atiker Konyaspor - Kardemir Karabükspor (Barış Şimşek)