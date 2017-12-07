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Spor

Süper Lig'de 15'inci haftanın hakemleri açıklandı 

İSTANBUL,(DHA) - SÜPER Lig'in 15'inci haftasında oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler belli oldu

07 Aralık 2017 15:36

İSTANBUL,(DHA) - SÜPER Lig\'in 15\'inci haftasında oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler belli oldu. 
Türkiye Futbol Federasyonu\'ndan yapılan açıklamaya göre ligin 15\'inci haftasında oynanacak maçlar ve düdük çalacak hakemler şu şekilde:
8 ARALIK CUMA
20:00 Bursaspor - Fenerbahçe (Ali Palabıyık)

9 ARALIK CUMARTESİ
14:00 Kasımpaşa - Trabzonspor (Hüseyin Göçek)
14:00 Evkur Yeni Malatyaspor - Göztepe (Ali Şansalan)
16:30 Antalyaspor - Gençlerbirliği (Alper Ulusoy)
19:30 Galatasaray - Teleset Mobilya Akhisarspor (Ümit Öztürk)
 
10 ARALIK PAZAR
14:00 Osmanlıspor  - Aytemiz Alanyaspor (Mete Kalkavan)
16:30 Demir Grup Sivasspor - Medipol Başakşehir (Halil Umut Meler)
19:30 Kayserispor - Beşiktaş (Yaşar Kemal Uğurlu)

11 ARALIK PAZARTESİ
20:00 Atiker Konyaspor - Kardemir Karabükspor (Barış Şimşek)

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