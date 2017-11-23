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Spor

Süper Lig'de 13. haftanın hakemleri açıklandı

İSTANBUL / DHA Süper Lig'in 13

23 Kasım 2017 17:17

İSTANBUL / DHA

Süper Lig\'in 13. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.
Karşılaşmaları yönetecek hakemler şöyle:
YARIN:
20.00 Osmanlıspor-Gençlerbirliği: Özgür Yankaya
25 KASIM CUMARTESİ:
14.00 Göztepe-Teleset Mobilya Akhisarspor: Arda Kardeşler
16.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Beşiktaş: Bülent Yıldırım
19.30 Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor: Hüseyin Göçek
26 KASIM PAZAR:
14.00 Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor: Ali Palabıyık
14.00 Bursaspor-Kardemir Karabükspor: Mustafa Öğretmenoğlu
16.30 Kasımpaşa-Atiker Konyaspor: Halis Özkahya
19.30 Antalyaspor-Fenerbahçe: Mete Kalkavan
27 KASIM PAZARTESİ:
20.00 Kayserispor-Medipol Başakşehir: Alper Ulusoy
 

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