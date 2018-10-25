Süper Lig'de 10'uncu haftanın hakemleri belli oldu

İSTANBUL / DHA
Spor Toto Süper Lig\'in 10\'uncu hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Görev alacak hakemler şöyle:
YARIN:
20.30 Bursaspor-Aytemiz Alanyaspor: Halil Umut Meler
27 EKİM CUMARTESİ:
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Kasımpaşa: Arda Kardeşler
16.00 Atiker Konyaspor-Medipol Başakşehir: Cüneyt Çakır
19.00 Antalyaspor-Trabzonspor: Yaşar Kemal Uğurlu
28 EKİM PAZAR:
13.30 Kayserispor-Demir Grup Sivasspor: Alper Ulusoy
18.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Galatasaray: Halis Özkahya
20.30 Fenerbahçe-MKE Ankaragücü: Hüseyin Göçek
29 EKİM PAZARTESİ:
20.00 Akhisarspor-Göztepe: Mustafa Öğretmenoğlu
20.00 Beşiktaş-Çaykur Rizespor: Bülent Yıldırım