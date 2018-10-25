T24 LogoT24 Logo
Spor

Süper Lig'de 10'uncu haftanın hakemleri belli oldu

İSTANBUL / DHA Spor Toto Süper Lig'in 10'uncu hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

25 Ekim 2018 15:06

İSTANBUL / DHA

Spor Toto Süper Lig\'in 10\'uncu hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Görev alacak hakemler şöyle:
YARIN:
20.30 Bursaspor-Aytemiz Alanyaspor: Halil Umut Meler
27 EKİM CUMARTESİ:
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Kasımpaşa: Arda Kardeşler
16.00 Atiker Konyaspor-Medipol Başakşehir: Cüneyt Çakır
19.00 Antalyaspor-Trabzonspor: Yaşar Kemal Uğurlu
28 EKİM PAZAR:
13.30 Kayserispor-Demir Grup Sivasspor: Alper Ulusoy
18.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Galatasaray: Halis Özkahya
20.30 Fenerbahçe-MKE Ankaragücü: Hüseyin Göçek
29 EKİM PAZARTESİ:
20.00 Akhisarspor-Göztepe: Mustafa Öğretmenoğlu
20.00 Beşiktaş-Çaykur Rizespor: Bülent Yıldırım
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA Spor Toto Süper LigGörevBursasporAytemiz Alanyaspor Halil Umut Meler 27 EKİM CUMARTESİ 13Büyükşehir Belediye ErzurumsporKasımpaşa Arda Kardeşler 16Atiker KonyasporMedipol Başakşehir CüneytAntalyasporTrabzonspor Yaşar Kemal
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24