-Süper Lig'de ''10'da 10'' yapanlar İZMİR (A.A) - 09.11.2011 - Spor Toto Süper Lig'de, ilk 10 haftalık periyotta 27 futbolcu bütün maçlarda 90 dakika forma giydi. Ligde ilk 10 haftalık periyotta, Beşiktaş, Gençlerbirliği, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve Mersin İdmanyurdu'nda bütün maçlarda 90 dakika forma giyen oyuncu yer almazken, diğer 14 takımda 27 oyuncu müsabakaların hepsini tamamlamayı başardı. Galatasaray, Manisaspor, Orduspor ve Samsunspor'dan 3'er oyuncunun, şu ana kadar ki bütün maçlarda 90'ar dakika forma giydiği ligde, bütün maçlarda 90 dakika mücadele eden futbolcular ve takımları şöyle: Aydın Toscalı (Ankaragücü), Gökçek Vederson, Scott Paul Carson (Bursaspor), Diego Angelo De Oliveira, Leonardo De Belo (Eskişehirspor), Joseph Michael Yobo (Fenerbahçe), Felipe Melo, Selçuk İnan, Tomas Ujfalusi (Galatasaray), Dany Achille (Gaziantepspor), Erdem Özgenç, Hocine Ragued (Kardemir Karabükspor) Hasan Ali Kaldırım, Zurab Khizanisvili (Kayserispor), Hüseyin Tok, İlker Avcıbay, Ömer Aysan Barış (Manisaspor), Ali Turan (Medical Park Antalyaspor), Miguel Angelo Moita Garcia, Saso Fornezzi, Sorin Bogdan Stancu (Orduspor), Andre Luiz Bahia Viana, Ergün Teber, Kemal Tokak (Samsunspor) Jakub Navratil (Sivasspor), Giray Kaçar, Tolga Zengin (Trabzonspor). Bu 27 futbolcunun dışında, ligde 50 oyuncu ise bütün maçlarda forma şansı bulurken Kardemir Karabüksporlu Bilal Kısa, 10 lig maçında da sonradan oyuna girdi. Tüm maçlara yedek soyunan 28 yaşındaki tecrübeli oyuncu, Kardemir Karabükspor'un İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 2-0 yendiği karşılaşmada takımının 2. golünü kaydederek, galibiyette de rol oynadı. Ligde şu ana kadar 25 futbolcuya şans tanıyan Kardemir Karabükspor, en fazla oyuncu kullanan ekip, 20'şer futbolcunun forma giydiği Eskişehirspor, Mersin İdmanyurdu, Manisaspor ve Trabzonspor ise en az futbolcunun forma şansı bulduğu ekipler oldu.