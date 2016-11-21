Süper lig yayın hakları 5 yıl daha Digiturk'ün

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açılan ve önümüzdeki 5 sezonu kapsayan (2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 ve 2021-2022 futbol sezonları) TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig müsabakalarının medya hakları ihalesini Digiturk kazandı.

10 dakikada sona eren ihalede, yayın haklarını, yıllık 500 milyon dolar + kdv karşılığında karşılığında şu anki yayıncı kuruluş olan Digiturk aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen ihale, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı.

Salonda TFF Yönetim Kurulu üyeleri ve Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, kulüp temsilcileri, çok sayıda basın mensubu da hazır bulundu.

İhale öncesinde, teklifler kapalı zarf içerisinde Yayın İhalesi Komisyonu'na ve hazır bulunan notere teslim edildi.

Digiturk ve Turkcell Superonline'ın teklif verdiği ihaleyi yıllık 590 milyon USD bedel (500 milyon + KDV) teklif veren Digiturk kazandı.

Kurumun, internet sitesinden 26 Ağustos 2016 yılında yapılan açıklamada, Katar merkezli olan Bein Medya grubu ile satın alma sürecinin tamamlandığı açıklanmıştı.