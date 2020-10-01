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Spor

Avrupa Ligi'nde tek temsilci dönemi; Süper Lig ve Türkiye Kupası statüsünde değişiklik yapıldı

01 Ekim 2020 16:51

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türkiye'den uluslararası kupalara katılımla ilgili talimat değişikliğine gitti. 

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