Süper Lig tarihinde son haftada şampiyonluğu kaybeden tek takım Fenerbahçe

Spor Toto Süper Ligi’de son hafta heyecanı yaşanıyor. Son haftaya 72 puanla giren Galatasaray'ı 69'ar puanla Fenerbahçe ve Başakşehir takip ediyor. Eğer sarı-kırmızılılar, liderlik koltuğunu son haftada kaybederse Süper Lig'de Fenerbahçe ile aynı kaderi paylaşan ilk takım olacak.

Zira Süper Lig tarihinde son haftaya lider girip de şampiyonluğu rakibine kaptıran tek takım Fenerbahçe. Üstelik sarı-lacivertliler bunu iki kez yaşadı.

Şampiyonluk yarışındaki takımlar maçlarını Cumartesi günü aynı saatte oynayacak.

Fenerbahçe ve Başakşehir'in umudu

Rakiplerinin 3 puan önünde lider durumda bulunan Galatasaray, Göztepe deplasmanından 1 puanla bile dönse 21. şampiyonluğunu ilan edecek.

Diğer taraftan Başakşehir’in şampiyon olabilmesi için Galatasaray’ın yenilmesi gerekiyor. Başakşehir, sahasında ağırladığı Kasımpaşa’yı yener, Galatasaray ise Göztepe’ye yenilirse tarihinde ilk kez şampiyon olacak.

İşi en zor takım ise Fenerbahçe. Sarı-lacivertlilerin şampiyon olabilmesi için Galatasaray’ın yenilmesi, Başakşehir’in ise berabere kalması ya da yenilmesi gerekiyor.

Kanarya, sahasında ağırladığı Konyaspor’u yener, rakipleri ise bu sonuçları elde ederse 20. şampiyonluğuna ulaşacak.

Son haftaya lider girip şampiyonluğu kaptıran tek takım Fenerbahçe

Spor Toto Süper Lig'in 2005-2006 sezonunda Fenerbahçe ve Galatasaray 80 puanla son haftaya girdiler. Fenerbahçe averajla lider durumda Denizli deplasmanına gitti. Maçın 89. dakikasında Mustafa Keçeli ile Denizlispor 1-0 öne geçti, uzatma dakikalarında Tuncay karşılık verdi. Maçın sonuna 16 dakika eklenmesine rağmen gol bulamayan Fenerbahçe'nin rakibi Galatasaray, Kayseri’yi 3-0’lık skorla geçip şampiyonluğu kazandı. O sezon Fenerbahçe’nin başında olan hoca Christoph Daum’du.

Daum'lu Fenerbahçe, 4 yıl sonra benzer senaryoyu yine yaşadı

Süper Lig'in 2009-2010 sezonunda Fenerbahçe, son haftaya Bursaspor’un önünde 1 puan farkla lider girdi. Sarı-lacivertliler kendi evinde Trabzonspor’la karşılaştı. Bursaspor ise Beşiktaş’ı konuk etti. Sayısız gol fırsatından yararlanamayan Fenerbahçe, maçtan 1 puan ile ayrılarak, Beşiktaş’ı 2-1 yenen Bursaspor ise tarihinde ilk defa şampiyon oldu.

Maça damga vuran olay ise Bursaspor-Beşiktaş maçının 'berabere bitti' anonsu yapılması oldu. Tıpkı 4 sezon önce olduğu gibi bu sezonda da takımın başında hoca olarak yine Christoph Daum vardı.

Daum'un kara talihi Bundesliga'da başladı

Almanya Bundesliga'nın 1999-2000 sezonunda Bayer Leverkusen son haftaya Bayern Münih’in önünde 3 puan farkla lider girdi. Son maçta Unterhaching karşısında 2-0 yenilgi aldı. Bayern Münih ise Bremen karşısında 3-1’lik galibiyet alınca şampiyonluk son hafta el değiştirdi. Leverkusen’in o zaman ki hocası Christoph Daum'du.