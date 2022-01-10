Süper Lig tarihinde bir ilk; "üç büyükler" sezon devam ederken teknik direktörsüz kaldı!

Trabzonspor'un en yakın takipçisi ile 10 puan farkla lider durumda olduğu Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonu teknik direktörlerin ardı ardına takımlarından ayrılmasıyla geçiyor. Son olarak bugün Fatih Terim'in, veda etmesiyle Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray aynı anda teknik direktörsüz kaldı.

Beşiktaş'ta eleştirilerin odağı haline gelen teknik direktör Sergen Yalçın, 9 Aralık 2021 tarihinde istifa etmişti. Yalçın sonrası çok sayıda teknik direktörle görüşen Beşiktaş'ta yönetim, geçici olarak takımın başında olan Önder Karaveli ile sezonu tamamlamaya karar verdi.

Fenerbahçe'de ise Portekizli teknik direktör Vitor Pereira'nın sözleşmesi 20 Aralık 2021'de feshedildi. Sarı-lacivertli ekip, Vitor Pereira ile şansını ikinci kez denemişti. Takımda teknik direktör belirsizliği devam ediyor.

Galatasaray'da da dördüncü dönemi sona eren Terim, 22 Aralık 2017'de göreve başlamıştı. Dördüncü döneminde 176 resmi maça çıkan Terim, 97 galibiyet, 35 beraberlik ve 44 yenilgi aldı.

Geldiği sezonda ve bir sonraki sezonda Galatasaray'ı lig şampiyonu yapan 68 yaşındaki teknik adam, son 2 yılında şampiyonluğu Başakşehir ve Beşiktaş'a kaptırdı. Terim ayrıca son döneminde bir Türkiye Kupası ve bir Süper Kupa da kazandı.

Böylelikle Spor Toto Süper Lig tarihinde ilk kez sezon devam ederken Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın teknik direktör değişikliğine gitmiş oldu. (OPTA)