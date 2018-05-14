Süper Lig tarihinde bir ilk; kadın başkan yardımcısı göreve geldi

Kayserispor'da yeniden göreve getirilen Erol Bedir, başkanlığındaki yönetim kurulu görev dağılımını yaptı.

İş kadını Berna Gözbaşı İlter, kulüp tarihinde ve Anadolu'da yer alan Süper Lig kulüpleri içerisinde ilk kez bir kadın başkan yardımcısı olarak görev aldı.



Sarı kırmızılı takımın Karpuzatan Tesisleri'nde yapılan genel kurul toplantısı sonrası bir araya gelen Kayserispor'un yeni yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı. İş kadını Berna İlter, 1966 yılında kurulan, 52 yıllık Kayserispor Kulübü'nde bir ilke imza atarak, yönetim kurulunda başkan Erol Bedir'in yardımcılığına getirilen isim oldu. Sarı kırmızılı kulüpte görev dağılımı ise şöyle gerçekleşti:



Başkan: Erol Bedir, Başkan Vekili: Naci Bedir, Başkan Yardımcıları: Berna Gözbaşı İlter, M. Çakmak Uyar, Serdar Maraşlı, Temsilciler: Mustafa Aksu ( Ankara), Bahadır Kul ( İstanbul),Tufan Koç ( Yurtdışı), Basın Sözcüsü: Orhan Taşçı, Başkan Danışmanları: Türker Horoz, Mustafa Gülsoy, Stat Sorumlusu: Erhan Karacaoğlan, Reklam- Pazarlama: Mustafa Bakır, Muhasip Üye: İsmail Çöl, Genel Sekreter: Fatih Çağlar Öcal, Tesisler Sorumlusu: Ahmet Eskici, Orhan Madenoğlu, Namık Tamer, Sağlık Sorumlusu: Mehmet Dönmez, Özgen Aydıncak, Taraftar Sorumlusu: Süleyman Akın, Altyapı Sorumlusu : Mehmet Yay, Bekir Benk Amatör Şubeler: Ahmet Eskici, Volkan Aksoy, Ahmet Bozbey, ARGE: M. Ali Temel, Mehmet Gürbaz, Mehmet Kalem