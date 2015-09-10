Süper Lig takımları 'Teröre karşı birlikteyiz' sloganlı tişörtlerle sahaya çıkacak

Kulüpler Birliği, hafta sonundaki maçlarda 3 büyüklerin giyeceği "Teröre karşı birlikteyiz" sloganlı tişörtleri profesyonel liglerde yer alan tüm takımların giymesi için harekete geçti.

Spor Toto Süper Lig kulüplerinin 'doğal üye' olduğu Kulüpler Birliği Vakfı'nın başkanı Göksel Gümüşdağ, Türk futbolunda bugüne dek görülmemiş bir uygulama için harekete geçti. Başkan Gümüşdağ, son dönemde artan terör olaylarının protesto edilmesi amacıyla profesyonel liglerde yer alan tüm takımlara yönelik bir proje geliştirdi.

Buna göre, daha önce 3 büyük kulübün bu hafta sonundaki maçlarda giymeyi kararlaştırdığı 'teröre karşı birlikteyiz' sloganlı tişörtleri tüm profesyonel futbol takımları giyecek. Takımlar, hafta sonunda oynayacakları karşılaşmalar öncesinde sahaya bu tişörtlerle çıkacak.

Gümüşdağ: Kulüp başkanlarıyla görüşmelere başladık

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Göksel Gümüşdağ, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Futbolun gündemine, bugünlerde çok ihtiyacımız olan birlik ve beraberlik mesajının taşınması için, futbol ailemizin tüm fertlerini 'teröre karşı birlikteyiz' duruşuna destek olmaya davet ediyorum. Bütün takımlarımızın sahaya aynı sloganı taşıyan ısınma tişörtlerle çıkmaları için Süper Lig'deki 18 kulübün başkanıyla görüşüyorum. Futbol, milyonlarca insanın takip ettiği bir platform. Halka bu güçlü mesajı verebilmek için bu hafta oynanacak tüm profesyonel lig maçlarında, ortak bir söylemi göğüslerimizde taşımak mesuliyetimiz var" diye konuştu.