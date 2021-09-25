Süper Lig takımları son 1,5 yılda 101 forvet transferi yaptı

Süper Lig'de yer alan takımlar son 1,5 yılda 101 forvet oyuncusunu transfer etti.

Süper Lig ’deki 20 takım geçen yıl 96 forvet alırken, bunların 45’i santrfordu. Devre arasında 17 santrfor daha getirildi ve toplamda 62’ye ulaşıldı. Yani kulüp başına ortalama 3 santrfor transfer edildi. Bu yaz alınan 39 santforla birlikte son 1.5 yılda transfer edilen golcülerin sayısı 101’e çıktı (kulüp başına 5 santrfor). Süper Lig kulüplerinin neredeyse tamamı tek santrfor oynuyor.

7 ve daha az transfer yapan tek kulüp var

Hürriyet'in haberine göre, Süper Lig'de 7 ve daha az futbolcu transferi gerçekleştiren sadece bir kulüp var (Demir Grup Sivaspor). Bu da 20 takımlı Süper Lig’in yüzde 5’ine tekabül ediyor. İngiltere’de bu oran yüzde 85. Başka bir deyişle dünyanın en çok gelir elde eden futbol organizasyonu olan Premier Lig’deki kulüplerin sadece yüzde 15’i Süper Lig kulüpleri kadar fazla sayıda transfer yaptı.

15 takım 11 ve üstü futbolcu transfer etti

Bu yaz 11 ve daha üstü transfer yapan takım sayısı, Süper Lig’de 15. Araştırmaya konu olan Türkiye, İngiltere, İspanya, İtalya, Almanya, Fransa, Rusya ve Hollanda ligleri içinde tahmin edileceği üzere açık ara birinci. İngiltere, Rusya ve Fransa’da sadece 2’şer kulüp 11 ve üzerinde futbolcuyla anlaştı.

30 yaş üstü transferde birinci

Süper Lig ekiplerinin bu yaz yurt içi ve dışından kadrosuna kattığı oyuncuların 50’si 30 yaş ve üstü isimlerden oluşuyor. Bu kategoride en yakın rakipler 28’er futbolcuyla İspanya ve İtalya ligleri. Hollanda ve Almanya ekipleri 30 yaş ve üstü sadece 12’şer oyuncuyla anlaşma yaptı.

Bu yaz yurt dışından Süper Lig’e transfer edilen futbolcuların 26’sı, 30 yaş ve üstü isimlerden oluşuyor. Bu da tüm transferlerin yüzde 10’una tekabül ediyor. İtalyanlar, bu yaş grubundan sadece 3 isim alırken, Almanya ve Rusya’da bu rakam 4.