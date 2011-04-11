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Spor

SÜPER LİG PROGRAMINDA DEĞİŞİKLİK İSTANBUL (A.A) 

11 Nisan 2011 19:24

-SÜPER LİG PROGRAMINDA DEĞİŞİKLİK İSTANBUL (A.A) - 11.04.2011 - Spor Toto Süper Lig'de 29 ve 30. hafta programında değişiklik yapıldı. Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 17 Nisan Pazar günü saat 16.00'da oynanacak Kayserispor-Konyaspor maçının saatinin 15.00 olarak değiştirildiği bildirildi. Yapılan açıklamada 30. hafta programında da daha önce 23 Nisan Pazar günü saat 16.00'da oynanacağı bildirilen Bursaspor-Manisaspor karşılaşması saat 17.00'de ve aynı gün saat 19.00'da oynanacağı açıklanan Galatasaray-Kayserispor karşılaşmanın ise saat 20.00'de oynanacağı kaydedildi. 

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