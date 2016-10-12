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Spor

Süper Lig özet görüntü hakkını TRT aldı

Başbakan Numan Kurtulmuş, futbolseverleri sevindirecek haberi açıkladı

12 Ekim 2016 18:21

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, milyonlarca futbolseverin beklediği müjdeli haberleri peş peşe verdi.

Kurtulmuş, Twitter hesabından attığı tweetlerde TRT'nin Spor Toto Süper Lig'in özetleri ile TFF 1. Lig maçlarının yayın haklarını aldığını açıkladı.

Kurtulmuş, şu ifadeleri kullandı: "Futbolseverlerin özet görüntü çilesi sona erdi. TRT, Spor Toto Süper Lig'in özet görüntü haklarını aldı. Ayrıca, TFF 1. Lig maçları da TRT tarafından yayınlanacaktır. Futbolseverlere hayırlı uğurlu olsun. İyi seyirler."

 

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