Süper Lig maçlarının saatlerinde değişiklik

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle ara verilen ve yeniden başlayacak olan Süper Lig'de daha önce ilan edilen Cemil Usta Sezonu 27, 28, 29, 30 ve 31. hafta müsabakalarının başlama saatleri değiştirildi. 21.45'te başlayacak olan maçlar 21.00'e, 19.15'te başlayacak maçlar 18.00'e alındı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde 27, 28, 29, 30 ve 31. hafta maçlarının yeni programı şöyle: 27. hafta 12 Haziran Cuma 21.00 Göztepe-Trabzonspor (Gürsel Aksel)

21.00 Fenerbahçe-Hes Kablo Kayserispor (Ülker) 13 Haziran Cumartesi 18.30 Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor (Başakşehir Fatih Terim)

21.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa (Yeni Malatya)

21.00 Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor (Vodafone Park) 14 Haziran Pazar 18.30 Gençlerbirliği-İttifak Holding Konyaspor (Eryaman)

21.00 Gaziantep Futbol Kulübü-MKE Ankaragücü (Kalyon)

21.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray (Çaykur Didi) 15 Haziran Pazartesi 21.00 Demir Grup Sivasspor-Yukatel Denizlispor (Yeni 4 Eylül) 28. hafta 19 Haziran Cuma 21.00 MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir (Eryaman) 20 Haziran Cumartesi 18.30 Hes Kablo Kayserispor-Gençlerbirliği (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

21.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Göztepe (Yeni Malatya)

21.00 Yukatel Denizlispor-Beşiktaş (Denizli Atatürk) 21 Haziran Pazar 18.30 Kasımpaşa-Fenerbahçe (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

21.00 İttifak Holding Konyaspor-Demir Grup Sivasspor (Konya Büyükşehir Belediye)

21.00 Galatasaray-Gaziantep Futbol Kulübü (Türk Telekom) 22 Haziran Pazartesi 21.00 Fraport TAV Antalyaspor-Çaykur Rizespor (Antalya)

21.00 Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor (Bahçeşehir Okulları) 29. hafta 26 Haziran Cuma 21.00 Beşiktaş-İttifak Holding Konyaspor (Vodafone Park) 27 Haziran Cumartesi 18.30 Fenerbahçe-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Ülker)

21.00 Göztepe-Aytemiz Alanyaspor (Gürsel Aksel)

21.00 Trabzonspor-MKE Ankaragücü (Medical Park) 28 Haziran Pazar 18.30 Demir Grup Sivasspor-Hes Kablo Kayserispor (Yeni 4 Eylül)

18.30 Çaykur Rizespor-Yukatel Denizlispor (Çaykur Didi)

21.00 Gaziantep Futbol Kulübü-Fraport TAV Antalyaspor (Kalyon)

21.00 Medipol Başakşehir-Galatasaray (Başakşehir Fatih Terim) 29 Haziran Pazartesi 21.00 Gençlerbirliği-Kasımpaşa (Eryaman) 30. hafta 3 Temmuz Cuma 21.00 Yukatel Denizlispor-Gaziantep Futbol Kulübü (Denizli Atatürk) 4 Temmuz Cumartesi 18.30 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği (Yeni Malatya)

18.30 MKE Ankaragücü-Aytemiz Alanyaspor (Eryaman)

21.00 Fraport TAV Antalyaspor-Medipol Başakşehir (Antalya)

21.00 Fenerbahçe-Göztepe (Ülker) 5 Temmuz Pazar 18.30 Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

21.00 İttifak Holding Konyaspor-Çaykur Rizespor (Konya Büyükşehir Belediye)

21.00 Galatasaray-Trabzonspor (Türk Telekom) 6 Temmuz Pazartesi 21.00 Hes Kablo Kayserispor-Beşiktaş (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has) 31. hafta 7 Temmuz Salı 18.30 Gençlerbirliği-Fenerbahçe (Eryaman)

21.00 Medipol Başakşehir-Yukatel Denizlispor (Başakşehir Fatih Terim) 8 Temmuz Çarşamba 18.30 Demir Grup Sivasspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Yeni 4 Eylül)

18.30 Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor (Medical Park)

21.00 Göztepe-MKE Ankaragücü (Gürsel Aksel)

21.00 Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray (Bahçeşehir Okulları) 9 Temmuz Perşembe 18.30 Çaykur Rizespor-Hes Kablo Kayserispor (Çaykur Didi)

21.00 Gaziantep Futbol Kulübü-İttifak Holding Konyaspor (Kalyon)

21.00 Beşiktaş-Kasımpaşa (Vodafone Park)