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Spor

Süper Lig maçlarını yönetecek hakemler açıklandı 

İSTANBUL-(DHA) Süper Lig'in 5

14 Eylül 2017 16:54

İSTANBUL-(DHA) Süper Lig\'in 5. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig\'in 5. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler şunlar:
15 Eylül Cuma:
20.00 Kayserispor-Antalyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
16 Eylül Cumartesi:
17.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Bursaspor: Bülent Yıldırım
20.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Kardemir Karabükspor: Ümit Öztürk
20.00 Galatasaray-Kasımpaşa: Cüneyt Çakır
17 Eylül Pazar:
17.00 Osmanlıspor-Demir Grup Sivasspor: Hüseyin Göçek
17.00 Medipol Başakşehir-Trabzonspor: Halis Özkahya
20.00 Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe: Mete Kalkavan
20.00 Göztepe-Gençlerbirliği: Mustafa Öğretmenoğlu
18 Eylül Pazartesi:
20.00 Beşiktaş-Atiker Konyaspor: Serkan Çınar
 

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