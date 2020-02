Süper Lig kulüplerinin tamamı PFDK'ya sevk edildi

İSTANBUL,(DHA)

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2017-2018 sezonunda Spor Toto Süper Lig\'de mücadele eden takımların tümünün, Spor Toto 1\'inci Lig\'de mücadele eden 16 takımın ve alt ligde mücadele eden birçok kulübün Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu\'na (PFDK) sevk edildiğini açıkladı.

TFF\'den yapılan açıklamada, kulüplerin tamamının \'talimatlara aykırı hareketleri\' nedeniyle \'Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı\' maddeleri uyarınca PFDK\'ya sevk edildiği duyuruldu.

Spor Toto 1\'inci Lig\'de mücadele eden Boluspor ve Ümraniyespor ise PFDK\'ya sevk edilmedi.

TFF Hukuk Müşavirliği tarafından açıklanan sevkler şu şekilde:

\"1- ANTALYASPOR A.Ş. Kulübü\'nün \'talimatlara aykırı hareketleri\' nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı\'nın 18/b,ç ve 23. maddesi uyarınca PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir.

2- ATİKER KONYASPOR Kulübü\'nün \'talimatlara aykırı hareketleri\' nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı\'nın 18/b,c,ç ve 23. maddesi uyarınca PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir.

3- AYTEMİZ ALANYASPOR Kulübü\'nün \'talimatlara aykırı hareketleri\' nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı\'nın 11/4 ve 23. maddesi uyarınca PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir.

4- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü\'nün \'talimatlara aykırı hareketleri\' nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı\'nın 11/4, 12/1, 18/b,ç ve 23. maddesi uyarınca PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir.

5- BURSASPOR Kulübü\'nün \'talimatlara aykırı hareketleri\' nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı\'nın 11/4, 12/1, 18/b,ç ve 23. maddesi uyarınca PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir.

6- DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübü\'nün \'talimatlara aykırı hareketleri\' nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı\'nın 11/4, 12/1, 18/b,ç ve 23. maddesi uyarınca PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir.

7- EVKUR YENİ MALATYASPOR Kulübü\'nün \'talimatlara aykırı hareketleri\' nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı\'nın 11/4, 12/1, 18/c ve 23. maddesi uyarınca PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir.

8- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü\'nün \'talimatlara aykırı hareketleri\' nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı\'nın 11/4, 18/b, c, ç ve 23. maddesi uyarınca PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir.

9- GALATASARAY A.Ş. Kulübü\'nün \'talimatlara aykırı hareketleri\' nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı\'nın 11/4, 18/b, c, ç ve 23. maddesi uyarınca PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir.

10- GENÇLERBİRLİĞİ Kulübü\'nün \'talimatlara aykırı hareketleri\' nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı\'nın 11/4, 12/1, 18/b,ç ve 23. maddesi uyarınca PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir.

11- GÖZTEPE A.Ş. Kulübü\'nün \'talimatlara aykırı hareketleri\' nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı\'nın 11/4, 12/1 ve 23. maddeleri uyarınca PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir.

12- KARDEMİR KARABÜKSPOR Kulübü\'nün \'talimatlara aykırı hareketleri\' nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı\'nın 11/4, 18/b,ç ve 23. maddesi uyarınca PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir.

13- KASIMPAŞA A.Ş. Kulübü\'nün \'talimatlara aykırı hareketleri\' nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı\'nın 11/4, 12/1, 18/c ve 23. maddesi uyarınca PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir.

14- KAYSERİSPOR Kulübü\'nün \'talimatlara aykırı hareketleri\' nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı\'nın 11/4, 12/1, 18/b,ç ve 23. maddesi uyarınca PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir.

15- MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FUTBOL Kulübü\'nün \'talimatlara aykırı hareketleri\' nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı\'nın 11/4, 18/b,ç,c ve 23. maddesi uyarınca PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir.

16- OSMANLISPOR FUTBOL Kulübü\'nün \'talimatlara aykırı hareketleri\' nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı\'nın 11/4, 12/1 ve 23. maddeleri uyarınca PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir.

17- TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR Kulübü\'nün \'talimatlara aykırı hareketleri\' nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı\'nın 11/4, 18/b,ç ve 23. maddesi uyarınca PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir.

18- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü\'nün \'talimatlara aykırı hareketleri\' nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı\'nın 11/4, 18/b,ç ve 23. maddesi uyarınca PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir.

19- ADANA DEMİRSPOR Kulübü\'nün \'talimatlara aykırı hareketleri\' nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı\'nın 11/4, 12/1 ve 23. maddesi uyarınca PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir.

20- ADANASPOR A.Ş. Kulübü\'nün \'talimatlara aykırı hareketleri\' nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı\'nın 11/4, 12/1, 18/c ve 23. maddesi uyarınca PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir.

21- AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR Kulübü\'nün \'talimatlara aykırı hareketleri\' nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı\'nın 11/4, 12/1 ve 23. maddeleri uyarınca PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir.

22- ALTINORDU A.Ş. Kulübü\'nün \'talimatlara aykırı hareketleri\' nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı\'nın 11/4, 12/1 ve 23. maddesi uyarınca PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir.

23- BALIKESİRSPOR BALTOK Kulübü\'nün \'talimatlara aykırı hareketleri\' nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı\'nın 11/4, 12/1, 18/b,ç ve 23. maddesi uyarınca PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir.

24- BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Kulübü\'nün \'talimatlara aykırı hareketleri\' nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı\'nın 11/4, 12/1 ve 23. maddeleri uyarınca PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir.

25- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Kulübü\'nün \'talimatlara aykırı hareketleri\' nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı\'nın 11/4, 18/b, ç, c ve 23. maddesi uyarınca PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir.

26- DENİZLİSPOR Kulübü\'nün \'talimatlara aykırı hareketleri\' nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı\'nın 11/4, 12/1 ve 23. maddeleri uyarınca PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir.

27- ELAZIĞSPOR Kulübü\'nün \'talimatlara aykırı hareketleri\' nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı\'nın 11/4, 12/1, 18/b,ç ve 23. maddesi uyarınca PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir.

28- ESKİŞEHİRSPOR Kulübü\'nün \'talimatlara aykırı hareketleri\' nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı\'nın 11/4, 12/1 ve 23. maddesi uyarınca PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir.

29- GAZİANTEPSPOR Kulübü\'nün \'talimatlara aykırı hareketleri\' nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı\'nın 11/4, 12/1, 18/c ve 23. maddesi uyarınca PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir.

30- GAZİŞEHİR GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ\'nün \'talimatlara aykırı hareketleri\' nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı\'nın 11/4, 12/1 ve 23. maddesi uyarınca PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir.

31- GRANDMEDICAL MANİSASPOR Kulübü\'nün \'talimatlara aykırı hareketleri\' nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı\'nın 11/4, 12/1 ve 23. maddeleri uyarınca PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir.

32- İSTANBULSPOR A.Ş. Kulübü\'nün \'talimatlara aykırı hareketleri\' nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı\'nın 11/4, 12/1 ve 23. maddeleri uyarınca PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir.

33- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü\'nün \'talimatlara aykırı hareketleri\' nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı\'nın 11/4, 12/1 ve 23. maddeleri uyarınca PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir.

34- SAMSUNSPOR Kulübü\'nün \'talimatlara aykırı hareketleri\' nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı\'nın 11/4, 12/1 ve 23. maddeleri uyarınca PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir.\"