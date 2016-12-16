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Spor

Süper Lig kalecileri Avrupa'nın zirvesinde

Gençlerbirliği kalecisi Hopf, Avrupa'nın 5 büyük liginde maç başına en az gol yiyen kaleci konumunda

16 Aralık 2016 15:29

Avrupa'nın önde gelen liglerine (İngiltere, İspanya, İtalya, Almanya, Fransa) oranla bu sezon Spor Toto Süper Lig'de görev alan kaleciler, yaptıkları kurtarışlar ve takımlarına kazandırdıkları puanlarla adından söz ettiriyor.

Gençlerbirliği'nin İsveçli file bekçisi Johannes Hopf, 14 lig maçında kalesinde yalnızca 8 gol görerek, Avrupa'nın 5 büyük ligi arasında maç başına en az gol yiyen kaleci unvanıyla dikkati çekiyor.

 

Neuer, Buffon gibi isimleri solladı

 

Bu sezon 8 maçta kalesini gole kapatan ve maç başına 0,57 gol yeme ortalamasıyla oynayan İsveçli Hopf, Manuel Neuer, Gianluigi Buffon, Thibaut Courtois gibi dünyaca ünlü kalecileri geride bırakarak formunun zirvesine ulaştı. 29 yaşındaki kaleci, yüksek performansıyla İsveç Milli Takımı'na da seçildi.

 

Fabri de çok formda

 

Beşiktaş'ın İspanyol file bekçisi Fabricio da Avrupa'nın en başarılı eldivenleri arasında yer alıyor.

3. haftada kaleyi Tolga Zengin'den alan ve bir daha bırakmayan 28 yaşındaki file bekçisi, kalan 12 haftada kalesinde sadece 8 gol gördü ve maç başına 0,66 gol yeme ortalaması yakaladı.

15 haftası geriden kalan Süper Lig'de liderliğini koruyan Medipol Başakşehir'in file bekçisi Volkan Babacan da maç başına 0,71 gol yeme ortalamasıyla göz dolduruyor. Milli kaleci, 14 maçta kalesinde 10 gol görürken, 6 maçta ise gole izin vermedi.

Fenerbahçe'den Volkan Demirel, Galatasaray'dan Fernando Muslera ile Bursaspor'dan Harun Tekin de yedikleri gol sayısında maç başına 1'in altına düşerek Süper Lig'in formda kalecileri arasında yer alıyor.

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