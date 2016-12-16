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Spor

AVM'den koşa koşa maça geldi!

Gençlerbirliği'nde kadroda bulunmayan Hopf, kaleci Nihat Şahin sakatlanınca acilen maça çağrıldı

16 Aralık 2016 12:28

Gençlerbirliği, kupada oynadığı Menemen Belediyespor maçında ilginç bir olay yaşadı.

Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda Menemenspor'u 3-0 yendiği maçta kaleci krizi yaşadı.

ntvspor'da yer alan habere göre bu maçta 11'de oynaması beklenen Nihat Şahin, sakatlanınca maça yedek kaleci Taha Demirtaş onbirde başladı.

Maçın kadrosunda yer almayan Hopf'a ulaşan yönetciler, eşiyle bir alışveriş merkezinde yemekte olan eldiveni acilen gelmesi için çağırdılar.

Yöneticilerin çağrısı üzerine stada gelen Hopf, maçın 25. dakikasında yedek kulüesindeki yerini aldı.

 

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GençlerbirliğiHopfNihat Şahin

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