Süper Lig'in yeni yayıncısı belli oluyor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Lig ve TFF 1. Lig yayın hakları ihalesi verilen ek sürenin ardından bugün yeni yayıncıyı açıklayacak. TFF ve Kulüpler Birliği, yapılan ilk yayın tekliflerini kabul etmezken, yayın ihalesini alacak kurumun Saran Medya ve beIN Sports olması bekleniyor.

2022-2023 sezonundan itibaren Süper Lig ve TFF 1.Lig karşılaşmalarının yayın hakları için düzenlenen ihalenin sonucu bugün açıklanacak. 14'ü normal yayın ve 1'i bahis sitesi olmak üzere firmalar tekliflerini sundu.

Yayın paketlerinin tamamı için teklif sunan iki kuruluş var bu şirketler beIN Sports ve Sarana Medya. Diğer paketler için teklif sunan şirketler ise; TRT, Turkuaz, Türk Telekom ve Sportsradar.

İlk teklifler reddedildi

Spor Toto Süper Lig ve 1. Lig müsabakalarının yayın ihalesi sürecinde 14 esas teklif, bir de alternatif teklif geldi. İlk tekliflerin beklenilen seviyede olmaması nedeniyle TFF 18 Şubat Cuma günü saat 17.00'a kadar ek süre verdi.

Yayın ihalelerinde gelen tekliflerin yeterli düzeyde olmadığı nedeniyle Süper Lig TV’nin kurulması ilgili iddialar hakkında konuşan TFF Başkanı Özdemir "Kulüplerin yayın gelirlerinden maksimum bedel almasını isteyen bir federasyonuz. Eğer umduğumuzu bulamazsak Süper Lig TV'yi kurarız. Buradan gerçekleşecek dekoder satışı ve her kulübün satış miktarlarına göre gelir paylaşımlı bir sistem de düşüncelerimizin içinde. Eğer kulüplerimize uygun bir teklif gelmezse bu yol da gündemdedir'' ifadelerini kullandı.

En yüksek teklif 2 milyar TL

Önümüzdeki 5 yıllık süreyi kapsayacak olan yayın hakları için yapılan en yüksek teklif 2 milyar TL oldu.

Başta 2 milyar 500 milyon TL olan bu teklif 2 milyar TL'ye düşürüldü. Verilen 2 milyar TL'lik teklif ise yüzde 10 oranında artabilecek.

Yayın ihalesi için yapılan ikinci teklifte gelir paylaşımıyla birlikte 5 yıllık 500 milyon dolar önerildi.

TFF internet sitesinden yaptığı açıklamada 18 Şubat 2022 saat 17.00'ye kadar katılımcı firmaların eksiklerini tamamlaması ve tekliflerini revize etmeleri için süreleri olduğunu bildirdi.

Yeni sezondan itibaren yayın haklarının devredileceği ihalenin sonuçları bugün açıklanacak.