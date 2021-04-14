Süper Lig'in lideri Beşiktaş'ı kanat oyuncuları sırtlıyor

Ligin en çok gol atan takımı lider Beşiktaş'ta, kanat oyuncularının gole katkısı dikkat çekiyor. Toplam 70 kez rakip fileleri havalandıran siyah beyazlıların, bu sezon attığı 47 golde kenar oyuncularının imzası var.

Beşiktaş'ı kanat oyuncuları sırtlıyor. Son oynanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında Larin, Ghezzal ve Gökhan Töre ağları sarsarken, Nkoudou'da 1 asist yaptı.

TRT Spor'un haberine göre, geçen sezon siyah beyazlıların verim alamadığı kenar oyuncuları, bu sezon atılan gollerin yarısından fazlasına direkt etki etti. Ligde 70 kez rakip fileleri havalandıran Beşiktaş'ın 47 golünde kanat oyuncularının katkısı bulunuyor. 2019 - 2020 sezonunda Diaby, Nkoudou, Lens ve Tyler Boyd, toplamda 11 kez fileleri havalandırabilmişti. Bu yıl ise Larin, Ghezzal, Nkoudou ve Gökhan Töre 4'lüsü 24 kez ağları sarstı. Bu sezon oynayan futbolcular, asist sayılarında da ön plana çıktı.

Geçen yıl 19, bu yıl 47 gol katkısı

Geçen yıl forma giyen 4 isim toplamda 8 kez takım arkadaşlarına gol pası verirken, bu sezon siyah beyazlıların 23 golünün asisti kanat oyuncularından geldi. Geçen sezon başında kanat oyuncuları için transfere yaklaşık 6 Milyon Avro harcayan Beşiktaş, bu sezon para harcamadan 47 gollük verim almış oldu. Kanatlarda forma giyen oyuncular böylece, geçen sezon elde edilen istatistikleri geride bıraktı.

Bu sezon istatistikleri

Larin 15 gol 4 asist

Ghezzal 3 gol 14 asist

Nkoudou 4 gol 4 asist

Gökhan Töre 2 gol 1 asist

Geçen sezon istatistikleri

Diaby 5 gol 2 asist

Nkoudou 3 gol 1asist

Lens 2 gol 4 asist

Boyd 1 gol 1 asist