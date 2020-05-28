Süper Lig'in kaderi belli oluyor: TFF son kararını bugün açıklayacak

Süper Lig'in 12 Haziran'da yeniden başlatılmasını planlayan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetimi, bugün yapacağı son toplantının ardından kesin kararlarını duyuracak.

Sözcü'nün aktardığına göre bugün yapılacak son zirvede alınacak “12 Haziran'da başlıyoruz” kararı kamuoyu ile paylaşılacak. Küme düşme konusu da masaya yatırılacak ve bununla ilgili nihai karar da açıklanacak. ‘Düşme kaldırılsın' önerisi reddedilecek.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “TFF bu süreci yöneten kurumdur. Kararı onlar verecektir. Ne düşünüyorlarsa, ne karar alırlarsa takip edeceğiz” açıklamasıyla gelişmeleri değerlendirdi.