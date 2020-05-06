Eski Süper Lig futbolcusu Koronavirüs şüphesiyle hastanede yatan 5 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdüğünü itiraf etti

Süper Lig'de bir dönem oynayan 33 yaşındaki Cevher Toktaş, yeni tip Koronavirüs şüphesiyle hastanede yatan 5 yaşındaki oğlu Kasım Toktaş'ı boğarak öldürdüğünü itiraf etti.Toktaş ifadesinde, "15 dakika boyunca yastığı oğlumun kafasına bastırdım. Oğlum çırpınıyordu. Ancak ben ölene kadar yastıkla baskıya devam ettim" diye konuştu.

Bölgesel Amatör Ligi takımlarından Yıldırımspor'da oynayan ve 2008-2009 yıllarında Süper Lig ekiplerinden Hacettepespor'da top koşturan Cevher Toktaş, oğlu Kasım'ı öksürük ve yüksek ateş şikâyetiyle Dörtçelik Çocuk Hastanesi'ne götürdü. Yapılan muayenenin ardından Kasım Toktaş, Koronavirüs şüphesiyle hastaneye yatırılarak tedavi altına alındı. Oğlunun yanında refakatçi olarak kalan Cevher Toktaş, oğlunun fenalaştığını söyleyerek doktorlardan yardım istedi. Doktorların müdahale ettiği Kasım Toktaş, yoğun bakım ünitesine alınsa da, yaklaşık 1,5 saat sonra yaşamını yitirdi. Ölüm sebebi olarak raporunda nefes yetersizliği yazan Kasım Toktaş, defin işlemlerinin ardından Hamitler Mezarlığı'nda toprağa verildi.





Babası 11 gün sonra itiraf etti

Kasım Toktaş'ın babası tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı günü öldürüldüğü ortaya çıktı.Çarşı Polis Merkezi'ne giderek teslim olan Cevher Toktaş, oğlunu kendisinin öldürdüğünü itiraf etti. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerince ifadesi alınan Cevher Toktaş, oğlunu sevmediğini, hastanede sinir krizi geçirdiğini öne sürerek boğarak öldürdüğünü söyledi.

Oğlunu öldürdüğünü soğukkanlılıkla anlatan Toktaş, "Şüpheleri üzerimden atmak için, 'doktor' diye bağırmaya başladım. Ardından doktor ve sağlık görevlileri odaya geldi. Onlar da gelip oğluma müdahale ederek, yoğun bakım ünitesine aldılar. Oğlum 1,5 saat yoğun bakım ünitesinde kaldıktan sonra ölüm haberini aldım" diye konuştu.





"Oğlumu sevmediğim için öldürdüm"

Olayın ardından 11 gün sonra polise giderek itirafta bulunan Cevher Toktaş, "O gün oğlumu boğarak öldürmemin sebebi, sadece onu sevmemektir. Herhangi bir sağlık problemim ya da ruhsal bir sıkıntım yok. Eşim ve diğer çocuğumla aramda herhangi bir sıkıntı yok. Oğlumun normal öldüğünü suç uydurarak üstlenmiş değilim, gerçek neyse onu söylüyorum. Oğlumun ölümü ihmal sonucu olmamıştır. Oğlumu kendim boğarak öldürdüm" dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Cevher Toktaş, 'Yakın akrabayı öldürmek' suçlamasıyla Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği'ne çıkarıldı. Toktaş tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mahkeme ayrıca, Kasım Toktaş'ın cesedine otopsi yapılmasına karar verdi. Cumhuriyet savcısının gözetiminde mezardan alınan Kasım Toktaş'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Cevher Toktaş'ın, olaydan 4 gün sonra oğlunun mezarı başında fotoğraf paylaştığı, sosyal medya hesabından 'Dünyaya bel bağlamayın' diye paylaşım yaptığı ortaya çıktı. (İHA)