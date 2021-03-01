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Spor

Süper Lig'in deplasman kralı Fenerbahçe

Ligde puanını 54'e çıkaran Kanarya, böylece deplasmanda oynadığı son 6 mücadelede 5 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti

01 Mart 2021 11:20

Süper Lig'de Kadıköy'de beklentilerin uzağında kalan Fenerbahçe, deplasmanda ligin en çok maç kazanan takımı konumunda.

Sezona iç sahada 3 maçlık yenilmezlik unvanıyla başlayan sonra üst üste 3 maç kaybeden Kanarya, bu durumu düzeltmeyi başarmış ve 5 mücadelede rakiplerini yenmişti. Sonrasında önce Galatasaray derbisi sonra da Göztepe yenilgisiyle evinde Kanarya, yine hüsran yaşadı. Şampiyonluk yarışında deplasmanlarda aldığı sonuçlarla ayakta durmayı net bir şekilde başaran Sarı-lacivertliler, bu özelliğini dün akşam kritik Trabzonspor kapışmasında da gösterdi. Eleştiri oklarının çevrildiği Kanarya, Bordo-mavililer'i 1-0 yendi. 

Fanatik'ten Aslıhan Çil'in haberine göre, teknik direktör Erol Bulut'un öğrencileri, rakip sahadaki 13. lig sınavında 2 beraberlik ve 1 yenilgisinin (Gaziantep FK/1-3) yanına 10. galibiyetini ekledi. Bu anlamda ligin en iyisi olan Fenerbahçe, son iki sezonda dış sahada topladığı puanı bu sezon toplayarak 32 puan aldı. Ligde puanını 54'e çıkaran Kanarya, böylece deplasmanda oynadığı son 6 mücadelede 5 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.   

 

 

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