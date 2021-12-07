Süper Lig'in 7 haftalık programı açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de 7 haftalık program belli oldu. Spor Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak derbi karşılaşması, 19 Aralık Pazar günü saat 19.00'da Ülker Stadyumu'nda oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 24 Ocak-1 Şubat 2022 tarihleri arasında FIFA milli maç takvimi nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e ara verilecek.
Ligde 17 ile 23. haftalar arasındaki program şöyle:
17. hafta
17 Aralık Cuma:
20.00 GZT Giresunspor-Altay (Çotanak)
18 Aralık Cumartesi:
13.30 Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor (Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 İttifak Holding Konyaspor-Fraport TAV Antalyaspor (Medaş Konya Büyükşehir)
16.00 Trabzonspor-Atakaş Hatayspor (Medical Park)
19.00 Aytemiz Alanyaspor-Adana Demirspor (Bahçeşehir Okulları)
19.00 Galatasaray-Medipol Başakşehir (Nef)
19 Aralık Pazar:
13.30 Çaykur Rizespor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Çaykur Didi)
16.00 Yukatel Kayserispor-Gaziantep FK (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
16.00 Göztepe-VavaCars Fatih Karagümrük (Gürsel Aksel)
19.00 Fenerbahçe-Beşiktaş (Ülker)
18. Hafta
21 Aralık Salı:
17.00 Fraport TAV Antalyaspor-Kasımpaşa (Antalya)
17.00 Medipol Başakşehir-GZT Giresunspor (Başakşehir Fatih Terim)
20.00 Altay-Trabzonspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
20.00 Adana Demirspor-Galatasaray (Yeni Adana)
22 Aralık Çarşamba:
17.00 Demir Grup Sivasspor-Çaykur Rizespor (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)
17.00 Atakaş Hatayspor-İttifak Holding Konyaspor (Yeni Hatay)
20.00 Gaziantep FK-Aytemiz Alanyaspor (Kalyon)
20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Fenerbahçe (Atatürk Olimpiyat)
23 Aralık Perşembe:
17.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Yukatel Kayserispor (Yeni Malatya)
20.00 Beşiktaş-Göztepe (Vodafone Park)
19. hafta
25 Aralık Cumartesi:
13.30 Kasımpaşa-Altay (Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 GZT Giresunspor-Atakaş Hatayspor (Çotanak)
16.00 Galatasaray-Fraport TAV Antalyaspor (Nef)
19.00 Trabzonspor-Medipol Başakşehir (Medical Park)
26 Aralık Pazar:
13.30 Çaykur Rizespor-Gaziantep FK (Çaykur Didi)
16.00 Göztepe-Adana Demirspor (Gürsel Aksel)
16.00 Aytemiz Alanyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Bahçeşehir Okulları)
19.00 Fenerbahçe-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Ülker)
27 Aralık Pazartesi:
20.00 Yukatel Kayserispor-Demir Grup Sivasspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
20.00 İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş (Medaş Konya Büyükşehir)
20. hafta
7 Ocak Cuma:
20.00 Trabzonspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Medical Park)
8 Ocak Cumartesi:
13.30 Gaziantep FK-VavaCars Fatih Karagümrük (Kalyon)
16.00 Kasımpaşa-Atakaş Hatayspor (Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir (Bahçeşehir Okulları)
19.00 Galatasaray-GZT Giresunspor (Nef)
9 Ocak Pazar:
13.30 İttifak Holding Konyaspor-Demir Grup Sivasspor (Medaş Konya Büyükşehir)
16.00 Yukatel Kayserispor-Altay (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
16.00 Göztepe-Fraport TAV Antalyaspor (Gürsel Aksel)
19.00 Çaykur Rizespor-Beşiktaş (Çaykur Didi)
10 Ocak Pazartesi:
20.00 Fenerbahçe-Adana Demirspor (Ülker)
21. hafta
14 Ocak Cuma:
20.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Göztepe (Yeni Malatya)
20.00 Beşiktaş-Gaziantep FK (Vodafone Park)
15 Ocak Cumartesi:
13.30 Adana Demirspor-Yukatel Kayserispor (Yeni Adana)
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor (Atatürk Olimpiyat)
16.00 Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor (Bahçeşehir Okulları Sivas 4 Eylül)
19.00 Medipol Başakşehir-İttifak Holding Konyaspor (Başakşehir Fatih Terim)
19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Fenerbahçe (Antalya)
16 Ocak Pazar:
13.30 Altay-Aytemiz Alanyaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
16.00 GZT Giresunspor-Kasımpaşa (Çotanak)
19.00 Atakaş Hatayspor-Galatasaray (Yeni Hatay)
22. hafta
18 Ocak Salı:
17.00 Gaziantep FK-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Kalyon)
17.00 İttifak Holding Konyaspor-Adana Demirspor (Medaş Konya Büyükşehir)
20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Beşiktaş (Atatürk Olimpiyat)
19 Ocak Çarşamba:
17.00 Çaykur Rizespor-Fraport TAV Antalyaspor (Çaykur Didi)
17.00 Göztepe-Demir Grup Sivasspor (Gürsel Aksel)
17.00 Yukatel Kayserispor-Medipol Başakşehir (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
20.00 Trabzonspor-GZT Giresunspor (Medical Park)
20.00 Fenerbahçe-Altay (Ülker)
20 Ocak Perşembe:
17.00 Aytemiz Alanyaspor-Atakaş Hatayspor (Bahçeşehir Okulları)
20.00 Galatasaray-Kasımpaşa (NEF)
23. hafta
21 Ocak Cuma:
20.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Beşiktaş (Yeni Malatya)
22 Ocak Cumartesi:
13.30 Fraport TAV Antalyaspor-Gaziantep FK (Antalya)
16.00 Adana Demirspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Yeni Adana)
16.00 Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe (Bahçeşehir Okulları Sivas 4 Eylül)
19.00 Medipol Başakşehir-Göztepe (Başakşehir Fatih Terim)
23 Ocak Pazar:
13.30 Atakaş Hatayspor-Çaykur Rizespor (Yeni Hatay)
13.30 Kasımpaşa-Yukatel Kayserispor (Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 GZT Giresunspor-Aytemiz Alanyaspor (Çotanak)
16.00 Altay-İttifak Holding Konyaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
19.00 Galatasaray-Trabzonspor (Nef)