Süper Lig için İzmir'de tarihi final

İZMİR, (DHA)

SPOR Toto Süper Lig\'de 2017-18 sezonunun şampiyonu yarın Bornova Stadı\'nda oynanacak Göztepe-Galatasaray maçıyla belirlenecek. Saatler 19.00\'u gösterdiğinde Türkiye\'de hayat duracak, tüm futbolseverlerin gözü kulağı İzmir\'de olacak. Tam 14 sezon sonra İzmir\'de Göz-Göz\'ün karşısına çıkacak lider Galatasaray, karşılaşmadan galibiyet veya beraberlikle ayrılırsa 21. şampiyonluğunu resmen ilan edecek. Matematiksel olarak şampiyonluk şansı süren zirve takipçileri Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir\'in de kalbi Bornova\'da atacak.

Fenerbahçe ya da Başakşehir, Göztepe\'nin Cim-Bom\'u mağlup etmesi durumunda alacakları sonuca göre mutlu sona ulaşabilecek. Göztepe\'nin iç saha maçlarını oynadığı Bornova Stadı da tarihi günlerinden birini yaşayacak. Geçen sezon hizmete açılan 8 bin kapasiteli stat, hınca hınç dolacak. Göztepeli futbolseverler tüm biletleri günler öncesinden tüketirken, 500\'e yakın Galatasaraylı da güney kale arkasından takımlarını destekleyecek. İzmir emniyeti ise tarihi maçta kuş uçurtmayacak. Biletsiz ve kombine kartsız hiçbir futbolsever stat çevresine dahi giremeyecek.

Ligde hedefi kalmamasına rağmen Galatasaray karşılaşmasına iddialı hazırlanan ev sahibi Göztepe\'de kart cezalıları Halil ile Poko\'nun yanı sıra sakatlıkları bulunan Sabri, Kadu ve Atakan müsabakada forma giyemeyecek. Tedavileri süren Ghilas\'la Traore ise kadroda yer alacak. Sezonun kırılma maçında Galatasaray\'ı yenmek için ellerinden gelen mücadeleyi göstereceklerini belirten Teknik Direktör Tamer Tuna, \"Kimsenin şampiyonluğu bizi ilgilendirmiyor. Biz Göztepe\'yiz. Oyuncularımız ellerinden geleni yapacak. Sezonu galibiyetle noktalamayı istiyoruz\" dedi.