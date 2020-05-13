Süper Lig için Güney Kore modeli; statlar dezenfekte edilecek, takımlara test yapılacak

Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle yarıda kalan ve 12 Haziran'da devam etmesi öngörülen Süper Lig maçları için 9 Mayıs'ta başlayan Güney Kore ligindeki önlemlerden faydalanacağı belirtildi.

TFF Sağlık Kurulu’nun hazırladığı ‘Futbola Dönüş Öneri Protokolü’, karşılaşmaların bundan sonra nasıl oynanması gerektiğini detaylı bir şekilde ortaya koyuyor.



FIFA, UEFA ve bazı Avrupa ülkelerinin futbol federasyonlarıyla yapılan istişareler doğrultusunda hazırlanan bu protokol şimdilik ‘öneri’ niteliği taşıyor.

Kore ve Almanya ligleri örnek olacak

Benzer bir protokolü yürürlüğe koyan Güney Kore Ligi’nin 9 Mayıs’ta başlaması, Almanya 1. Ligi’nin de (Bundesliga) 16 Mayıs’ta start alacak olması TFF için büyük avantaj. TFF, Güney Kore ve Almanya’da yaşanan tecrübelerin ışığında protokolde bazı düzenlemeler gerçekleştirebilecek.



Yapılacak son değişikliklerin ardından ‘öneri’ protokolünde yer alan maddelerin Futbol Müsabaka Talimatnamesi’ne konularak, kurallara uymayan kulüp ya da şahıslara ceza verilmesi gündeme gelebilecek.

Giriş-çıkışlarda 2 metrelik mesafe

Covid-19 riskini minimuma indirmeyi amaçlayan önlemler, futbola yeni bir çehre kazandıracak. Stadyumlara giriş çıkışlardan, maçların oynanma şekline dek birçok şey değişecek.

İşte o önlemler....

Her maçtan 2 gün önce takım, teknik ekip ve stat görevlileri Covid-19 testine tabi tutulacak.



Statlar maç sabahı veya 1 gün önce profesyonel ekiplerce dezenfekte edilecek.



Devre arasına giriş, çıkış ve bekleme süresince en az 2 metrelik mesafe korunacak.



Eldivensiz bir temas olursa top dezenfekte edilecek.

Maç esnasında sahada bulunan 22 futbolcu ve 3 hakemin dışında stadyumda yer alan herkes (4. hakem dahil, yedek oyuncular, teknik ekip, stat görevlileri ve karşılaşmayı izleme izni olanlar vb.) maske takacak.



Hakemler, stadyuma giriş ve çıkışlarda mutlaka maske takacak.



Stat içerisinde yiyecek ve içecek servisi yapılmayacak.



Sahadaki oyuncular ve kulübedeki herkesin ayrı bir su/sıvı şişesi olacak ve herkes kendi şişesini taşıyacak.



Gazeteciler tüm süreçte oyunculara en fazla 4 metre yaklaşabilecek.

Maç esnasında kulübede oturan futbolcular ve teknik adamlar sosyal mesafeye dikkat edecek.



Sosyal mesafe için yeterli yer yoksa, yedek oyuncular ve teknik ekibin bazı üyeleri, kulübelerin arkasında yer alan tribüne alınabilir.



Ayrıca yedek kulübelerinde ve saha kenarlarında her 20 metrede bir el dezenfektanı bulundurulacak.