Süper Lig hazır ol! Kadın hakemler geliyor

Stephanie Frappart’ın tam 16 kilometre koştuğu UEFA Süper Kupa finalini hatasız yönetmesinin ardından, Merkez Hakem Kurulu eski başkanı Sabri Çelik’in yanına giden 7 kadın hakem, üst düzey maçlarda şans isteyerek “Performanslarımız erkeklerinkine yakın, artık önümüzdeki engellerin kaldırılmasını istiyoruz” dediler ve kazandılar. En tecrübelisi 23, en genci 11 yıldır hakemlik yapıyor, hepsinin FIFA kokartı var. Frappart’ın İstanbul’daki Süper Kupa finalini başarıyla yönetmesinin ardından yolları aydınlanan kadın hakemler, “Tabuları yıkıp, en geç önümüzdeki sezon Süper Lig’de maç yöneteceğiz” dediler.

Hürriyet'ten Süleyman Arat'ın haberine göre önce Sabri Çelik, ardından halefi Zekeriya Alp desteklerini açıkladı ve kadın hakemlerim Süper Lig maçlarında düdük çalıp bayrak kaldırmasının önü açıldı. Bugüne kadar Süper Lig tarihinde Lale Orta'dan başka bir kadın hakemin yönettiği maç olmamasının çok üzücü bir durum olduğuna dikkat çeken hakemler, “Bu tabuyu bizler yıkacağız ve en geç önümüzdeki sezon Süper Lig’de maç yöneteceğiz” dediler.

"Arka plana atılmışlık hissi gitti"

Süper Lig dahil tüm profesyonel liglerde görev alacaklarının sözünü aldıklarını belirten 16 yıllık FIFA Kokartlı hakem Melis Özçiğdem “MHK, fiziksel gelişimimizi artırmamız bize özel egzersiz programı gönderecek. Bizi destekliyor ve bize inanıyorlar. Üzerimizdeki arka plana atılmışlık hissi gitti, umutla dolduk. Çok motiveyiz” dedi. FIFA kokartını 14 yıldır taşıyan Neslihan Muratdağı da fiziksel yeterlilik ve zeka kapasitesi olarak erkek meslektaşlarıyla aynı kapasitede olduklarını belirtti. "Erkek hakem eve gidince annesinin yaptığı yemeği yerken biz yemek yapmakla uğraşıyoruz"

Erkek kas yapısının kadınlara göre çok daha güçlü olduğunu belirten Mürvet Yavuztürk, "Erkekler 4 antrenman yaparken biz 6 idman yapıyoruz ve erkeklerle eşit seviyeye gelmeye çalışıyoruz. Kadın olarak erkek fiziğini yakalamak kolay bir iş değil... Ayrıca eve dönünce de bizi bekleyen işler var. Erkek hakem eve gidince eşinin veya annesinin yaptığı yemeği yerken biz yemek yapmakla uğraşıyoruz. Ama tüm bunlara rağmen ben önceki gün atletik teste üst klasman erkek hakemlerle katılıp başarılı oldum. Artık Süper Lig’de bayrak kaldırma hakkım var" dedi

"Sen git bulaşık yıka" diyeni takmıyorlar