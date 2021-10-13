Süper Lig hasreti bitiyor

Süper Lig ve Avrupa kupalarında hasret sona eriyor. Futbolseverleri bir sonraki milli araya kadarki 24 günlük sürede, çok önemli maçlar bekliyor.

Milli maçlar için lige verilen ara sona ererken, Süper Lig ve Avrupa arenasında birbirinden önemli maçlar oynanacak.

Süper Lig'in 9'uncu haftasında Trabzonspor, Fenerbahçe'yi konuk edecek. İki takım arasındaki karşılaşma 17 Ekim Pazar günü 19'da başlayacak.

Sarı lacivertliler 19 puanla haftaya lider girerken, 18 puanlı bordo mavililer ise ikinci basamakta yer alıyor.

Ligin 10'uncu haftasında ise Beşiktaş - Galatasaray derbisi heyecanı yaşanacak. Dev mücadele 25 Ekim Pazartesi günü 20'de başlayacak.

Avrupa dönüşünde iki ezeli rakibin Vodafone Park'taki karşılaşmasının, büyük çekişmeye sahne olması bekleniyor.

12'nci haftada da Beşiktaş, Trabzonspor'u ağırlayacak. Karşılaşma, 6 Kasım Cumartesi günü 19'da Vodafone Park'ta oynanacak. Mücadeleden çıkacak sonuç, zirve yarışındaki ekipleri yakından etkileyecek.

Temsilcilerimizin Avrupa maçları ne zaman?

Öte yandan temsilcilerimiz, Avrupa'da da önemli maçlara çıkacak. Şampiyonlar Ligi'nde yer alan Beşiktaş, 19 Ekim'de Sporting Lizbon'u ağırlayacak. İki ekip 3 Kasım'da da Portekiz'de karşı karşıya gelecek.

Galatasaray, Avrupa Ligi'ndeki üçüncü maçında Lokomotiv Moskova'ya konuk olacak. Mücadele 21 Ekim Perşembe günü 22'de başlayacak. İki takım, 4 Kasım'da da İstanbul'da kozlarını paylaşacak.

Aynı gün Fenerbahçe, Avrupa Ligi üçüncü maçında Royal Antwerp'i ağırlayacak. Ülker Stadı'ndaki karşılaşma 19.45'te başlayacak. İki takım, 4 Kasım'da ise Belçika'da karşı karşıya gelecek.

Bir sonraki milli ara, 7 Kasım'da oynanacak maçların ardından başlayacak.