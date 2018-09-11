Süper Lig Hakem Semineri'nin ilk günü sona erdi

İSTANBUL (DHA) - Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu\'nun (MHK) Kavacık\'ta bulunan bir otelde 11-12 Eylül tarihleri arasında düzenlediği Süper Lig Hakem Semineri başladı.

MHK Başkanı Yusuf Namoğlu seminerin ilk gününde, FIFA 2018 Dünya Kupası\'nda gerçekleşen pozisyonlar ve Süper Lig\'in ilk 4 haftasında meydana gelen pozisyonlar hakkında genel değerlendirmede bulunup, elle oynamalar, ceza alanı kararları, mücadeleler ve yer alma konuları hakkında eğitim verdi.

Seminerin 1\'inci günü Fiziksel Gelişim Uzman Yardımcısı Dr. Tuba Kızılet ve ekibi nezaretinde kondisyon çalışmaları ile sona erdi.

Seminer, yarın sabah yapılacak Video Yardımcı Hakem (VAR) eğitimleri ve öğleden sonra yapılacak antrenman ile sona erecek.