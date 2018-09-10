Süper Lig ekiplerinin transferde tercihi yabancılar

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

Süper Lig ekipleri yaz transfer döneminde tercihini yabancı oyunculardan yana kullanırken, yabancıların yaş ortalamasının 27.5 olması dikkat çekti. En çok transferi ise lige yeni yükselen ekipler yaptı.

Spor Toto Süper Lig ekipleri, 2018/19 sezonu yaz transfer döneminde tercihini ağırlıkla yabancılardan yana kullandı. 18 kulüp toplamda 157 oyuncuyu kadrosuna katarken, bunların 91\'inin yabancı olması dikkat çekti. Yerli oyuncu transfer sayısı ise yalnızca 66\'da kalırken, transfer edilen yabancıların toplam yaş ortalamalarının 27.5 olması, kulüplerin transferde deneyimli isimlere yöneldiğini ortaya koydu.

FENERBAHÇE VE BAŞAKŞEHİR GENÇLERE YÖNELDİ

Bu noktada 5 ve üzeri transfer gerçekleştiren ekipler arasında en genç isimlere yönelen kulüp Fenerbahçe oldu. Sarı lacivertliler, 6 yabancıyı kadrosuna katarken bu oyuncuların yaş ortalaması ise 25.5 oldu.

Genele bakıldığında ise yalnızca 2 yabancı oyuncu transferiyle bu dönemi kapatan Medipol Başakşehir, 24 yaş ortalamasıyla en genç yabancı oyuncu transferleri yapan kulüp konumunda. Kadrosunu 4 yabancı ile yenileyen Aytemiz Alanyaspor da bu transferlerin yaş ortalamasının 32\'yi bulması nedeniyle en yaşlı yabancıları tercih eden kulüp oldu.

LİGE YENİ ÇIKANLAR EN FAZLA TRANSFERİ YAPTI

Yaz transfer döneminde dikkat çeken bir başka nokta ise Süper Lig\'e yeni yükselen ekiplerin kadrosunu sil baştan yenilemeleri oldu. MKE Ankaragücü ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor 15\'er oyuncu transferi yaptı. Lige 1 sezonluk aranın ardından yeniden dönen Çaykur Rizespor da 13 transfer gerçekleştirdi. Söz konusu takımların ise tercihleri yine yabancı oldu. MKE Ankaragücü 11, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Çaykur Rizespor ise 9\'ar yabancıyı kadrosuna kattı.

5 BÜYÜKLERİN DE TERCİHİ YABANCI

Süper Lig\'de şampiyonluğa ulaşan 5 takım da transferlerinin önemli bölümünü yabancılara ayırdı. Galatasaray\'ın 6 transferinden 3\'ü, Fenerbahçe\'nin 11 transferinden 6\'sı, Beşiktaş\'ın 7 transferinden 4\'ü, Trabzonspor\'un 7 transferinden 5\'i ve Bursaspor\'un da 12 transferinden 8\'i yabancı oyuncular oldu.

