Ankaragücü ve Ümraniyespor Süper Lig’e yükseldi!

Spor Toto 1'inci Lig'in 35'inci haftasında Samsunspor ile 0-0 berabere kalan Ankaragücü ve kendi sahasında Balıkesirspor'u 4-1 mağlup eden Bereket Sigorta Ümraniyespor, bitime 3 hafta kala Spor Toto Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi.

TFF 1. Lig’den Süper Lig’e yükselen iki takım belli oldu. Bitime 3 hafta kalan lider Ankaragücü ve ikinci sıradaki Ümraniyespor, Süper Lig’e yükselen iki ekip oldu. TFF 1. Lig’den Süper Lig’e yükselecek üçüncü takım, Play-Off’tan sonra belli olacak.

Ümraniyespor-Balıkesirspor maçının 3. dakikasında Yusuf Emre'nin ceza sahası dışı sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta Yacine Bammou yakın mesafeden kafayı vurarak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 24. dakikada Kartal Kayra'nın ceza sahası dışı sağ çaprazdan açtığı ortaya kafayı vuran Yusuf Emre meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skoru 2-0’a getirdi. 37. dakikada Del Valle durumu 3-0’a getirirken 47’de Yusuf Emre skoru 4-0 yapan isim oldu. Balıkesirspor’un tek golü ise, 65. dakikada Berk Tosun’dan geldi.

Ankaragücü ise, sahasında ağırladığı Samsunspor ile 0-0 berabere kaldı.

Ankaragücü 5. kez Süper Lig'de

MKE Ankaragücü, tarihinde 5. kez alt ligden Süper Lig'e yükselmeyi başarısı gösterdi.

Sarı-lacivertliler, daha önce 1968-1969, 1976-1977 ve 2017-2018 sezonlarında istediği sonuçları alarak adını Süper Lig'e yazdırmıştı. MKE Ankaragücü, 1980-1981 sezonunda alt ligde mücadele ederken Türkiye Kupası'nı kazanarak müzesine götürdü. Sarı-lacivertli ekip, kupayı kazandığı için düzenlenen kanunla en üst lige çıkmıştı.

2021-2022 sezonunda da mutlu sona ulaşan MKE Ankaragücü, 5. defa bu sevinci yaşadı.

Süper Lig'de 53. sezonu olacak

MKE Ankaragücü, Süper Lig'de en fazla mücadele eden takımlar arasında yer alıyor.

Sarı-lacivertliler, tekrar mücadele etme hakkı kazandığı Süper Lig'de tarihinde 53. kez bulunacak.

Başkent temsilcisi, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'tan sonra Süper Lig'de en fazla maça çıkan 4. takım unvanına da sahip.