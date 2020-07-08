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Spor

Süper Lig'de yeni sezon 12 Eylül'de başlayacak

08 Temmuz 2020 17:40

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun 12 Eylül'de başlayacağı açıklandı. Sezon, 16 Mayıs 2021 Pazar günü bitecek.

Koronavirüs salgını nedeniyle uzayan 2019-2020 sezonu 26 Temmuz'da sona erecek. TFF'nin bugün Riva Tesisleri'nde yaptığı toplantıda 2020-2021 sezonu başlama tarihi 11-12-13 Eylül 2020 olarak belirlendi.

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in toplantı sonrasında TFF'nin resmi internet sitesinden yazılı açıklamayla 2020-2021 sezonunun planlamasıyla ilgili açıklamada bulunması bekleniyor.

Açıklamada 2020/2021 sezonu devre arası, transfer dönemleri ve Ziraat Türkiye Kupası'na dair gelişmeler yaşanacak. Açıklamada yeni sezonda tribünlere taraftar alınıp alınmayacağına dair de bilgiler verilecek.

Transfer dönemi, 4 Ağustos'ta tarihinde başlayıp 5 Ekim'de tarihinde sona erecek.

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