Süper Lig'de yeni sezon 12 Eylül'de başlayacak

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in toplantı sonrasında TFF'nin resmi internet sitesinden yazılı açıklamayla 2020-2021 sezonunun planlamasıyla ilgili açıklamada bulunması bekleniyor.
Açıklamada 2020/2021 sezonu devre arası, transfer dönemleri ve Ziraat Türkiye Kupası'na dair gelişmeler yaşanacak. Açıklamada yeni sezonda tribünlere taraftar alınıp alınmayacağına dair de bilgiler verilecek.
Transfer dönemi, 4 Ağustos'ta tarihinde başlayıp 5 Ekim'de tarihinde sona erecek.
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