Süper Lig'de yeni yabancı kuralı belli oldu!

Süper Lig 'de gelecek sezon uygulanacak yabancı kuralı belli oldu. Önümüzdeki sezon takımlar 14 yabancı alabilecek fakat 8 futbolcu ilk 11'de yer alacak. Ertesi sezon 12 yabancının 7'si sahada olabilecek.

TIKLAAYIN - Süper Lig'de yeni sezon 12 Eylül'de başlayacak

TFF'nin çok tartışılan yabancı sınırı konusunda kararını verdi.

Bua göre; geçtiğimiz günlerde 12 yabancıya indirilmesi konuşulan Süper Lig'de gelecek sezon, mevcut kural gibi 14 yabancı ile sözleşme imzalanabilecek ancak 8 yabancı oyuncu ilk 11'de yer alacak.

2021-2022 sezonunda 12 yabancının 7'si sahada olabilecek.

2022-2023 sezonunda ise takımlar 10 yabancı alıp 6'sını ilk 11'de oynatacak.