Süper Lig'de yaz transfer dönemi sona erdi: İşte "dört büyükler"in yeni transferleri ve takımlardan ayrılan isimler

Futbolda "yaz transfer dönemi" olarak adlandırılan 2021-2022 Sezonu Birinci Transfer ve Tescil Dönemi tamamlandı.

Süper Lig ekipleri her sezon olduğu gibi transfer dönemini hareketli geçirdi.

Son şampiyon Beşiktaş 9 yeni ismi kadrosuna dahil ederken geçen sezonun ardından sözleşmeleri sona eren takım için 3 önemli ismi (Rachid Ghezzal, Valentin Rosier, Francisco Montero) de kadrosunda tuttu. Galatasaray 11, Fenerbahçe ve Trabzonspor 9'ar transfer yaptı.

Beşiktaş'ta Miralem Pjanic, Michy Batshuayi, Alex Teixeira, Trabzonspor'da Marek Hamsik, Gervinho, Andreas Cornelius, Galatasaray'da Alexandru Cicaldau, Olimpiu Morutan, Gustavo Assunçao, Fenerbahçe'de Diego Rossi, Mergim Berisha isimleri ön plana çıkıyor.

Yaptığı transferlerle dikkati çeken Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor, kariyerinde Avrupa'nın önemli kulüplerinde forma giymiş İtalyan forvet Mario Balotelli'yi kadrosuna kattı.

Süper Lig'de "4 büyük" takımın 2021-2022 sezonu yaz transfer dönemi sonu itibarıyla gelen ve giden oyuncular şöyle:

Galatasaray

Gelenler: Victor Nelsson (Kopenhag), Alexandru Cicaldau (Universitatea Craiova), Berkan Kutlu (Aytemiz Alanyaspor), Olimpiu Morutan (FCSB), Barış Alper Yılmaz (Ankara Keçiörengücü), Sacha Boey (Rennes), Halil Dervişoğlu (Brentford-Kiralık), Patrick van Aanholt (Crystal Palace-Serbest), Aytaç Kara (Kasımpaşa-Serbest), Alpaslan Öztürk (Göztepe-Serbest), Gustavo Assunçao (Famalicao-Kiralık)

Gidenler: Radamel Falcao (Rayo Vallecano), Martin Linnes (Molde-Serbest), Ryan Donk (Kasımpaşa-Serbest), Emre Akbaba (Aytemiz Alanyaspor-Kiralık), Yunus Akgün (Adana Demirspor-Kiralık), Okan Kocuk, Emre Taşdemir (GZT Giresunspor-Kiralık), Jesse Sekidika (Oud-Heverlee Leuve-Kiralık), Valentine Ozornwafor (Charleroi-Kiralık), Jimmy Durmaz (VavaCars Fatih Karagümrük), Şener Özbayraklı (Medipol Başakşehir-Serbest), Emin Bayram (Beypiliç Boluspor-Kiralık), Marcelo Saracchi (Leipzig-Kiralıktan döndü), Oghenekaro Peter Etebo (Stoke City-Kiralıktan döndü), Henry Onyekuru (Monaco-Kiralıktan döndü), Gedson Fernandes (Benfica-Kiralıktan döndü), Ali Yavuz Kol (Ankara Keçiörengücü-Kiralık)

Fenerbahçe

Gelenler: Mergim Berisha (Red Bull Salzburg), Kim Min-jae (Beijing Guoan), Burak Kapacak (Bursaspor), Miguel Crespo (Estoril Praia), Çağtay Kurukalıp (Kasımpaşa-Serbest), Max Meyer (Köln-Serbest), Serdar Dursun (Darmstadt 98-Serbest), Diego Rossi (Los Angeles-Kiralık), Steven Caulker (Aytemiz Alanyaspor-Serbest)

Gidenler: Michael Frey (Royal Antwerp), Mame Thiam (Yukatel Kayserispor), Ozan Tufan (Watford-Kiralık), Kemal Ademi (Khimki), Sadık Çiftpınar (Öznur Kablo Yeni Malatyaspor), Deniz Türüç (Medipol Başakşehir), Ömer Faruk Beyaz (Stuttgart-Serbest), Caner Erkin (Fatih Karagümrük), Harun Tekin (Kasımpaşa-Serbest), Gökhan Gönül (Çaykur Rizespor-Serbest), Nabil Dirar (Kasımpaşa), Steven Caulker (Gaziantep-Kiralık), Barış Alıcı (Gençlerbirliği), İsmail Yüksek (Bursaspor-Kiralık), Mbwana Ally Samatta (Royal Antwerp-Kiralık), Oğuz Kağan Güçtekin (Westerlo), Mauricio Lemos (Beerschot-Kiralık), Papiss Cisse, Zanka, Diego Perotti (Kulüpsüz), Steven Caulker (Gaziantep-Kiralık)

Beşiktaş

Gelenler: Miralem Pjanic (Barcelona-Kiralık), Michy Batshuayi (Chelsea-Kiralık), Alex Teixeira (Serbest), Umut Meraş (Le Havre), Mert Günok (Medipol Başakşehir), Can Bozdoğan (Schalke 04), Salih Uçan (Aytemiz Alanyaspor), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf), Mehmet Topal (Medipol Başakşehir), Rachid Ghezzal (Leicester City), Valentin Rosier (Sporting Lizbon), Francisco Montero (Atletico Madrid)

Gidenler: Vincent Aboubakar (Al-Nassr), Dorukhan Toköz (Trabzonspor), Tyler Boyd (Çaykur Rizespor-Kiralık), Umut Nayir (Giresunspor), Alpay Çelebi (Kocaelispor-Kiralık), Kerem Kalafat (Uşakspor-Kiralık), Erdoğan Kaya (Turgutluspor-Kiralık), Kartal Kayra Yılmaz (Ümraniyespor-Kiralık), Bilal Ceylan (Bandırmaspor-Kiralık), Utku Yuvakuran (VavaCars Fatih Karagümrük-Kiralık), Abdullah Aydın (Menemenspor-Kiralık)

Trabzonspor

Gelenler: Stefano Denswill (Bologna-Kiralık), Manolis Siopis (Aytemiz Alanyaspor), Andreas Cornelius (Parma), Dorukhan Toköz (Beşiktaş-Serbest), İsmail Köybaşı (Çaykur Rizespor-Serbest), Fode Koita (Kasımpaşa-Serbest), Marek Hamsik (Göteborg-Serbest), Gervinho (Parma-Serbest), Bruno Peres (Roma-Serbest)

Gidenler: Caleb Ekuban (Genoa), Fousseni Diabete (Giresunspor-Kiralık), Flavio Mederios (Giresunspor-Kiralık), Majid Hosseini (Kayserispor), Kamil Ahmet Çörekçi (Hatayspor), Gaston Campi (Sözleşmesi bitti), Marlon (Kiralıktan döndü), Benik Afobe (Kiralıktan döndü), Lewis Baker (Kiralıktan döndü) Abdurrahim Dursun (Boluspor), Anıl Başaran (Tuzlaspor-Kiralık), Sefa Kınalı (Tuzlaspor-Kiralık), Koray Kılınç (Sarıyer-Kiralık), Hakan Yeşil (Hekimoğlu Trabzon-Kiralık), Behlül Aydın (Şanlıurfaspor-Kiralık), Muhammed Akpınar (Adıyaman 1954-Kiralık), Kerem Baykuş (Hekimoğlu Trabzon-Kiralık), Tunahan Ergül (Hekimoğlu Trabzon-Kiralık), Furkan Tütüncü (52 Orduspor), Ahmet Eren (Karacabey), Taha Tunç (Nazilli Belediyesi-Kiralık), Faruk Can Genç (Ümraniyespor- Kiralık), Ahmet Canbaz (Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor), Atakan Gündüz (İstanbulspor-Kiralık)