T24 LogoT24 Logo
Spor

Süper Lig'de sezonun son hafta programı açıklandı

16 Mayıs 2022 18:29

Spor Toto Süper Lig 2021-2022 sezonu 38. ve son hafta programı açıklandı.

Spor Toto Süper Lig’de 2021-2022 sezonu 38. haftasında oynanacak müsabakaların programı belirlendi. Türkiye Futbol Federasyonu’ndan açıklanan program şu şekilde:

20 Mayıs Cuma

20.00 Antalyaspor - Galatasaray
20.00 Gaziantep Futbol Kulübü - Çaykur Rizespor

21 Mayıs Cumartesi

16.00 Altay - Kasımpaşa
16.00 Sivasspor - Kayserispor
19.00 Beşiktaş - Konyaspor
19.00 Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe

22 Mayıs Pazar

16.00 Fatih Karagümrük - Aytemiz Alanyaspor
16.00 Medipol Başakşehir - Trabzonspor
19.00 Hatayspor - GZT Giresunspor
19.00 Adana Demirspor - Göztepe

süper lig38. haftaprogramıaçıklandı
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24