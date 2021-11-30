Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi

Süper Lig'de Fenerbahçe de puan kaybetti, haftanın en avantajlı takımı lider Trabzonspor oldu. 14. haftanın ardından şampiyonluk oranları değişti.

Süper Lig'de Fenerbahçe, İzmir deplasmanında 2 puan bıraktı. Haftanın kazananıysa 9 takipçisinin puan kaybettiği Trabzonspor oldu.

Sarı lacivertliler kapanış maçında Göztepe ile 1-1 berabere kaldı ve zirvenin 12 puan gerisinde. Vitor Pereira'nın ekibi haftayı 4. sırada tamamladı.

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk oranları

Trabzonspor: 1,32

Fenerbahçe: 5,75

Galatasaray: 8,00

Beşiktaş: 8,00

Başakşehir: 30,0

Önceki hafta açıklanan şampiyonluk oranları

Trabzonspor - 1.65

Fenerbahçe - 4.00

Beşiktaş - 5.50

Galatasaray - 7.00

Galatasaray, Fenerbahçe yenilgisinin ardından Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Sarı kırmızılılar liderin 14 puan gerisinde ve 8. sırada.

Giresunspor'a 4-0 yenilen Beşiktaş'ın Trabzonspor'la puan farkı 16'ya çıktı. Sergen Yalçın'ın ekibi haftayı 10. basamakta tamamladı.