Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi

Süper Lig'de 13. haftanın ardından şampiyonluk oranları güncellendi. Trabzonspor'un iç sahada aldığı 3-0'lık Gaziantep galibiyeti sonrası favori konumu sağlamlaşırken bu durum bordo-mavililerin şampiyonluk oranına da yansıdı.

Süper Lig'de 13. hafta geride kaldı. Lider Trabzonspor, sahasında ağırladığı Gaziantep FK'yı 3-0 mağlup ederek zirvedeki yerini güçlendirdi. Dev derbide ise Fenerbahçe , deplasmanda karşılaştığı Galatasaray 'ı 2-1 mağlup ederek şampiyonluk yarışında rakibine göre avantajlı bir konumda yer aldı. Beşiktaş'ta ise düşüş Alanyaspor deplasmanında alınan 2-0'lık yenilgi ile sürdü.

13. hafta sonunda Trabzonspor'un en yakın rakibi Hatayspor ile arasındaki puan farkı 7 iken üç büyüklerden en yakı rakibi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkı ise 10. Bordo-mavililerin Galatasaray ile 12, Beşiktaş ile 13 puan farkı bulunuyor.

İşte geride kalan 13. haftanın ardından güncellenen şampiyonluk oranları:

Trabzonspor - 1.65 (Eski oran: 2.15)

Fenerbahçe - 4.00 (Eski oran: 4.10)

Beşiktaş - 5.50 (Eski oran: 4.10)

Galatasaray - 7.00 (Eski oran: 5.00)