Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi

İddaa şampiyonluk oranları Süper Lig'de oynanan 37. hafta maçları sonrasında güncellendi. Ligin 37. haftasında ilk 4 sıradaki de takım sürpriz yapmadı. Beşiktaş sahasında Kayserispor'u 3-1 mağlup etti.

Fenerbahçe ise Kadıköy Ülker Stadı'nda Kasımpaşa'yı 3-2'lik skorla geçerek zirve takibini sürdürdü.

Galatasaray , Antalyaspor deplasmanından Mostafa Mohamed'in golüyle gülmeyi bildi.

Bu sonuçlar sonrasında takımların şampiyonluğu için verilen oranlar güncellendi. Lider Beşiktaş'ın oranı 1.35 yerine 1.32 olarak güncellendi ve bu haftayı öncekine göre daha favori olarak noktaladı. Beşiktaş'ın arkasında yer alan Fenerbahçe'nin oranı 3.00 yerine 3.15, 3. sırada yer alan Galatasaray'ın oranı 7.50 yerine 8.50 olarak açıklandı ve İddaa'ya göre önceki haftaya oranla şampiyonluk şansları düştü.

Bu sonuçların ardından güncellenen İddaa şampiyonluk oranlarında ise son durum aşağıdaki gibi oluştu:

Süper Lig şampiyonluk oranları:

Beşiktaş: 1.32

Fenerbahçe: 3.15

Galatasaray: 8.50

Geçen haftanın oranları ise şu şekildeydi:

Beşiktaş: 1.35

Fenerbahçe: 3.00